Silovao i ubio 33 dječaka: Dobio ime po zvijezdi, a proslavio se 'monstruoznim' zločinima

Iza veselog klaunovog lica, koji je često nastupao po dobrotvornim zabavama i dječjim rođendanima, krio se okrutni serijski ubojica. Između 1972. i 1978. silovao je, mučio i ubio najmanje 33 tinejdžera i mladića. Dok su u podrumu njegove kuće u predgrađu Chicaga bila zakopana tijela njegovih žrtava, Klaun ubojica ostavljao je dojam uspješnog poslovnog i obiteljskog čovjeka.

John Wayne Gacy rodio se 17. ožujka 1942. u Chicagu, a pogubljen je 10. svibnja 1994. u Statesvilleu. Njegovi monstruozni zločini šokirali su zemlju i privukli međunarodnu medijsku pozornost. Gacy je odrastao u radničkoj obitelji s dvije sestre. Majka Marion i otac John Stanley dali su svom sinu ime po zvijezdi western filmova. Gacyjev otac bio je alkoholičar i postoje svjedočenja o tome kako je brutalno tukao svog sina. Gacy nije bio atletski građen i trpio je maltretiranje i u školi. Njegov problematičan odnos s ocem proganjao ga je cijeli život, a njegova prva supruga, Marlynn Myers, krivila je oca za Gacyjeve mentalne probleme.

Gacy je napustio srednju školu i kratko živio u Las Vegasu. Radio je nekoliko mjeseci u mrtvačnici prije nego što se vratio u Illinois. Upisao se na Northwestern Business College i diplomirao 1963. godine. Prodavao je cipele u robnoj kući u Springfieldu kada je upoznao Marlynn Myers. Par se vjenčao 1964. i preselio u Waterloo u Iowi. Gacy je vodio tri restorana Kentucky Fried Chickena u vlasništvu svog punca. Pridružio se Jayceesima, Udruzi posvećenoj mladima, i brzo preuzeo vodeće uloge unutar organizacije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bio je dobar otac i nikad nije bio nasilan

Gacy i Myers su u veljači 1966. dobili sina Michaela, a sljedeće godine kćer Christine. Myres je nakon uhićenja ispričala da je Gacy bio dobar otac i da nikada nije pokazivao znakove nasilja tijekom braka. Dok je Marlynn bila izvan grada, Gacy je pozvao srednjoškolca da gledaju pornografske filmove, a zatim ga prisilio na oralni seks. Drugog, koji je povremeno čistio Gacyjev KFC pozvao je u kuću i napao ga dok mu je žena rađala drugo dijete. Jednoga od njih vezao je lancem i davio ga. Optužen je prisiljavanje tinejdžera na oralni seks u svibnju 1968. Prvo je angažirao 18-godišnjaka da pretuče tužitelja, ali na kraju se izjasnio krivim za sodomiju koja je uključivala maloljetnika i osuđen je na 10 godina zatvora.

"Jednostavno nisam mogla vjerovati", rekla je Marlynn nakon uhićenja.

"Nikada ga se nisam bojala", dodala je.

Dok je Gacy bio u zatvoru, njegova supruga podnijela je zahtjev za razvod braka i dobila je puno skrbništvo nad njihovom djecom, koja ga navodno više nikada nisu vidjela.

Međutim, Gacy je kao uzoran zatvorenik pušten na slobodu nakon samo 18 mjeseci. Njegov otac je umro dok je bio u zatvoru, a nakon puštanja na slobodu, vratio se kući živjeti s majkom u Chicagu. Godine 1971. zajedno su kupili ranč na rubu grada. Iste godine uhićen je nakon što je tinejdžer tvrdio da ga je Gacy pokušao napasti. Optužbe su odbačene jer se žrtva nije pojavila na svjedočenju.

Foto: Profimedia

Prva žrtva imala je 15 godina

Prvo ubojstvo dogodilo se 3. siječnja 1972. Pokupio je 15-godišnjeg Timothyja McCoya ispred autobusnog kolodvora u Chicagu. McCoy je putovao tijekom praznika, a kasnije ga je Gacy izbo nožem u svojoj kući. Timothy je prva od 26 žrtava zakopanih u podrumu ispod kuće.

Istovremeno, dok je ispunjavao svoje mračne fantazije, pokrenuo je vlastiti građevinski posao i počeo vezu s Carol Hoff, sestrinom prijateljicom s kojom je hodao u srednjoj školi. Hoff, za koju je Gacy tvrdio da je biseksualka, bila je razvedena samohrana majka koja se borila da sastavi kraj s krajem pa je Gacyjeva majka predložila da se preseli u njihov dom.

"Oduševio me", prisjetila se nakon uhićenja.

Vjenčali su se u srpnju 1972., samo nekoliko mjeseci nakon što je Gacy ubio Timothyja. Tjedan dana prije vjenčanja uhićen je zbog teških tjelesnih ozljeda i seksualnog prekršaja. Gacy se navodno predstavljao kao policajac i prisilio mladića na oralni seks, ali optužbe su kasnije odbačene.

Unatoč svemu, njegov ugled u zajednici bio je besprijekoran. Susjedi su ga voljeli. Smatrali su ga poslušnim ocem i mužem. U svojoj tvrtki zapošljavao je mnoge mladiće i tinejdžere iz kraja. Bio je na visokoj poziciji u lokalnoj Demokratskoj stranci i fotografirao se s prvom damom Rosalynn Carter kada je posjetila Chicago 1978. Možda najfrapantnije, često je nosio klaunovsku šminku i nastupao na humanitarnim zabavama zabavljajući djecu kao "Patches" ili "Pogo The Clown".

Foto: Profimedia

Identitet sljedeće žrtve nikada nije potvrđen

Ponovno je ubio 1974. godine, ali identitet ove žrtve nikada nije potvrđen. U ljeto 1975. njegov zaposlenik John Butkovich (18) nestao je nakon što je otišao u Gacyjevu trgovinu po plaću. Gacy je ispitivan o Butkovichevom nestanku, ali nikada nije bio osumnjičenik. Njegov kostur kasnije je pronađen zakopan ispod garaže.

Hoff se žalila na čudan smrad u kući, a Gacy je okrivio puknutu kanalizacijsku cijev te je u podrum ulio beton i vapno kako bi prikrio miris. Kako je vrijeme prolazilo, Gacy je provodio više vremena izvan kuće, naredio je svojoj ženi i pokćerkama da ne ulaze u garažu i prestao je biti intiman s Hoff. Kad ga je suočila s novčanicima tinejdžera u njegovom automobilu, eksplodirao je od bijesa.

"Bacao je namještaj", ispričala je 1979. godine.

"Razbio je mnogo mog namještaja. Sada si mislim, ako je bilo ubojstava, neka su se morala dogoditi dok sam bila u toj kući", dodala je. Do ožujka 1976. par se razveo. Sada kada nije imao "distrakcije" u kući, ubojstva su postajala sve češća. Od travnja 1976. do prosinca 1978. ubio je 30 muškaraca u dobi od 15 do 21 godine. Neki od njih mogli su imati i 30 godina, ali policija ne može sa sigurnošću reći jer do danas nisu identificirani. Žrtve više nije ni birao. Bilo je tu muških prostitutki, bjegunaca, ali i njegovih zaposlenika i drugih nesretnika koji su naletjeli na poremećenog i sadističkog serijskog ubojicu. U najmanje dva navrata ubio je dvije žrtve u jednom danu.

Foto: Profimedia

Koristio 'trik s lisicama'

Gacy je koristio razne metode kako bi zarobio svoje žrtve. Plaćao im je seks, predstavljao se kao policajac, nudio im drogu i alkohol ili ih pozivao da gledaju pornografiju. Kada su ušli u njegovu kuću, više nisu izašli. Koristio je "trik s lisicama". Uvjerio bi žrtvu da stavi lisice pod krinkom da će ih naučiti kako da se oslobode. Tako vezane ih je silovao i na kraju udavio užetom. Tijela je zakopavao u podrumu svoje kuće, a kad više nije bilo mjesta, bacao ih je u obližnju rijeku Des Plaines.

Ipak, dvije žrtve pustio je nakon nekoliko sati mučenja. U prosincu 1977. oteo je 19-godišnjeg Roberta Donnellyja uz prijetnju pištoljem te ga silovao i zlostavljao cijelu noć. Kasnije ga je ostavio ispred robne kuće u kojoj je radio. Policija ga je ulovila. Međutim, povjerovali su u njegovu priču da je bila riječ o sporazumnom "seksu iz ropstva".

U ožujku 1978. Gacy je oteo 26-godišnjeg Jeffa Rignalla. Omamio ga je kloroformom i odveo u svoju kuću na sate seksualnog i fizičkog napada. Ostavio ga je u čikaškom Lincoln Parku. Nakon što se oporavio od ozljeda, Rignall je nadzirao izlaz s autoceste gdje je otet sve dok nije uočio Gacyjev automobil, a zatim ga je pratio do njegove kuće i pozvao policiju. Obojica muškaraca kasnije su svjedočili protiv Gacyja tijekom suđenja za ubojstvo.

'Klaunovi se mogu izvući s ubojstvom'

Gacyjeva posljednja žrtva bio je 15-godišnji Robert Piest, kojeg je oteo i ubio 11. prosinca 1978. Brojni svjedoci vidjeli su Gacyja kako razgovara s Piestom u ljekarni u kojoj je radio o ljetnom poslu. Policija je započela istragu o Gacyju i otkrila njegovu povijest seksualnog zlostavljanja. U jednom trenutku tijekom istrage, Gacy je navodno rekao jednom od detektiva: "klaunovi se mogu izvući s ubojstvom."

John Wayne Gacy uhićen je 21. prosinca 1978. nakon drugog pretresa kuće. Policajac Daniel Genty pronašao je kost ruke nekoliko minuta nakon pretraživanja šupljine ispod kuće, vičući svojim kolegama policajcima:

"Optužite ga, imam jednog!". Gacy je na kraju priznao da je ubio više od 30 ljudi.

"Nikada nije pokazao nikakve emocije“, rekao je Greg Bedoe, tadašnji istražitelj policijske uprave šerifa okruga Cook.

Gacy je proglašen krivim po 33 točke optužnice za ubojstvo 12. ožujka 1980. Iako je suđenje trajalo 28 dana, a Gacyjevi odvjetnici branili su ga neuračunljivošću, poroti je trebalo samo dva sata da donese presudu. Dva dana kasnije osuđen je na smrtnu kaznu. U sudnici se prolomio pljesak nakon što su čuli presudu.

Na slikama zaradio 30 tisuća dolara

Gacy je sljedećih 14 godina proveo u čekaonici za izvršenje smrtne kazne u popravnom centru Menard u Illinoisu. Podnio je brojne žalbe, pa čak je počeo proglašavati svoju nevinost, povlačeći svoja prethodna priznanja, ali njegova osuda i smrtna kazna su potvrđene. Slobodno vrijeme provodio je slikajući morbidne slike svog alter ega Pogoa Klauna i prodajući ih kolekcionarima makabre.

John Wayne Gacy pogubljen je smrtonosnom injekcijom 10. svibnja 1994. Posljednji obrok mu je bio iz Kentucky Fried Chickena. Naručio je kantu KFC piletine, 12 prženih kozica, pola kilograma jagoda, pomfrit i dijetalnu Colu. Iako su njegove posljednje riječi bile "Poljubi me u gu*icu", to nije potvrđeno, jer prema jedinom zapisu stoji da je rekao da "oduzimanje njegovog života ne bi nadoknadilo gubitak ostalih i da ga je država ubila".

Od 33 poznate Gacyjeve žrtve, šest ih je ostalo neidentificirano. Još uvijek ostaju pitanja je li Gacy ubio više žrtava nego što se zna te je li radio sam ili je imao pomagače.

Gacyjeva umjetnička djela pronašla su svoje kupce i, prije nego što je pogubljen 1994. godine, navodno je zaradio oko 30.000 dolara od prodaje. Danas su njegova djela popularna i kontroverzna "murderabilia", posebno kolekcija slika "Pogo the Clown".

True crime serijal 'Vrag pod maskom' možete pogledati na Voyu. Donosi jezivu priču o jednom od najpoznatijih serijskih ubojica u povijesti SAD-a. Serijal duboko istražuje život i zločine koje je počinio John Wayne Gacy.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubojica iz Rijeke je djevojku izbo 30 puta: 'Nemojmo se zavaravati da je ovo izdvojen slučaj'