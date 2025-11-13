Nico ima čudan poriv - jede ljudsko meso: 'Prvo sam jeo iz mrtvačnice, a onda sam ubijao'

Nico Claux, kojeg su prozvali "Pariški vampir", postao je fasciniran smrću kad je imao 10 godina nakon što mu je preminuo djed. Osuđeni kanibal-ubojica otkrio je kada je prvi puta okusio ljudsko meso. Počeo je maštati o tome s 12 godina nakon što je čitao o poznatom kanibalu Isseiju Sagawi, koji je 1981. u Parizu ubio Nizozemku prije nego što je pojeo dijelove njezina tijela. Morbidnu opesiju realizirao je dok je radio u mrtvačnici, piše Mirror.

Njegov život zatim je krenuo putem ubojstava, kanibalizma, pijenja krvi i crne magije. U podcastu Anything Goes with James English priznao je da ga je radu u mrtvačnici privukla mrtva tijela, gdje je počeo zadovoljavati svoju želju za ljudskim mesom.

"Počeo sam fantazirati o ugrizima, kidanju mesa zubima, psihopatske fantazije. To je bio fetiš", rekao je i dodao:

'To mi je bio prvi posao'

"Radio sam u mrtvačnici u Parizu. To mi je bio prvi posao. U Francuskoj u to vrijeme nije bilo formalnog obrazovanja za radnika u mrtvačnici", rekao je i objasnio da su u to vrijeme pitali samo je li netko bolničar i zainteresiran za taj posao. Odmah bi ga dobio.

"Kad sam tek počeo raditi u mrtvačnici, vidio sam koliko je lako, kada me ostave samog iza obdukcije, uzimati dijelove mesa s tijela i jesti ih. Prvo sam jeo sirovo, a zatim bih izrezao male komadiće, donio kući i kuhao ih na nekoliko načina", dodao je. S vremenom ti "komadići" koje je mogao uzimati u mrtvačnici nisu zadovoljavali njegove potrebe.

Počeo je ubijati. Njegova prva žrtva bio je Thierry Bissonnier u Parizu. Upoznao ga je preko interneta s namjerom da pojede dijelove njegova leša. Na kraju je nešto poremetilo njegove planove i nije uspio do kraja ostvariti svoj plan.

Uhićen i osuđen

Kanibal ubojica kaže da ga svi uvijek pitaju o okusu mesa, ali iako ga uspoređuje s mesom jedne određene životinje, kaže da nije stvar u okusu.

"Ljudi me uvijek pitaju o okusu. I nije se radilo o okusu. Mogu reći da ima okus konjskog mesa jer sam u to vrijeme jeo konjski tartar. Ali, za mene se više radilo o uzbuđenju, osjećaju. Nešto što nikada prije nisam doživio. To me je stalno držalo na visokoj razini", rekao je. Govoreći o ubojstvu, rekao je:

"Cilj nije bilo samo ubojstvo radi ubojstva. Bio je to dolazak do mesa. Jer sam već jeo male trakice mesa u mrtvačnici i razvio sam tu želju. Htio sam ubijati kako bih uzeo meso i donio ga kući", dodao je.

Claux je uhićen nakon što je pokušao krivotvoriti bankovne čekove jedne od svojih žrtava kako bi kupio videorekorder i na kraju je osuđen na 12 godina zatvora. Pušten je nakon što je odslužio sedam godina i četiri mjeseca kazne. Nakon što je izašao iz zatvora 2002. napisao je Kuharicu za kanibale. Ima i svoju web stranicu preko koje prodaje memorabilije serijskih ubojica.

