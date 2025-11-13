Nico ima čudan poriv - jede ljudsko meso: 'Prvo sam jeo iz mrtvačnice, a onda sam ubijao'
Tražio je posao u mrtvačnici kako bi prvi puta okusio ljudsko meso
Nico Claux, kojeg su prozvali "Pariški vampir", postao je fasciniran smrću kad je imao 10 godina nakon što mu je preminuo djed. Osuđeni kanibal-ubojica otkrio je kada je prvi puta okusio ljudsko meso. Počeo je maštati o tome s 12 godina nakon što je čitao o poznatom kanibalu Isseiju Sagawi, koji je 1981. u Parizu ubio Nizozemku prije nego što je pojeo dijelove njezina tijela. Morbidnu opesiju realizirao je dok je radio u mrtvačnici, piše Mirror.
Njegov život zatim je krenuo putem ubojstava, kanibalizma, pijenja krvi i crne magije. U podcastu Anything Goes with James English priznao je da ga je radu u mrtvačnici privukla mrtva tijela, gdje je počeo zadovoljavati svoju želju za ljudskim mesom.
"Počeo sam fantazirati o ugrizima, kidanju mesa zubima, psihopatske fantazije. To je bio fetiš", rekao je i dodao:
'To mi je bio prvi posao'
"Radio sam u mrtvačnici u Parizu. To mi je bio prvi posao. U Francuskoj u to vrijeme nije bilo formalnog obrazovanja za radnika u mrtvačnici", rekao je i objasnio da su u to vrijeme pitali samo je li netko bolničar i zainteresiran za taj posao. Odmah bi ga dobio.
"Kad sam tek počeo raditi u mrtvačnici, vidio sam koliko je lako, kada me ostave samog iza obdukcije, uzimati dijelove mesa s tijela i jesti ih. Prvo sam jeo sirovo, a zatim bih izrezao male komadiće, donio kući i kuhao ih na nekoliko načina", dodao je. S vremenom ti "komadići" koje je mogao uzimati u mrtvačnici nisu zadovoljavali njegove potrebe.
Počeo je ubijati. Njegova prva žrtva bio je Thierry Bissonnier u Parizu. Upoznao ga je preko interneta s namjerom da pojede dijelove njegova leša. Na kraju je nešto poremetilo njegove planove i nije uspio do kraja ostvariti svoj plan.
Uhićen i osuđen
Kanibal ubojica kaže da ga svi uvijek pitaju o okusu mesa, ali iako ga uspoređuje s mesom jedne određene životinje, kaže da nije stvar u okusu.
"Ljudi me uvijek pitaju o okusu. I nije se radilo o okusu. Mogu reći da ima okus konjskog mesa jer sam u to vrijeme jeo konjski tartar. Ali, za mene se više radilo o uzbuđenju, osjećaju. Nešto što nikada prije nisam doživio. To me je stalno držalo na visokoj razini", rekao je. Govoreći o ubojstvu, rekao je:
"Cilj nije bilo samo ubojstvo radi ubojstva. Bio je to dolazak do mesa. Jer sam već jeo male trakice mesa u mrtvačnici i razvio sam tu želju. Htio sam ubijati kako bih uzeo meso i donio ga kući", dodao je.
Claux je uhićen nakon što je pokušao krivotvoriti bankovne čekove jedne od svojih žrtava kako bi kupio videorekorder i na kraju je osuđen na 12 godina zatvora. Pušten je nakon što je odslužio sedam godina i četiri mjeseca kazne. Nakon što je izašao iz zatvora 2002. napisao je Kuharicu za kanibale. Ima i svoju web stranicu preko koje prodaje memorabilije serijskih ubojica.
