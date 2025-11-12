Kanibalska oluja danas će pogoditi Zemlju: 'Mogla bi dosegnuti najvišu razinu'

Moćna solarna "kanibalska oluja" u srijedu će pogoditi Zemlju, objavio je Sky News.

Oluja bi sa sobom mogla donijeti impresivan prikaz polarne svjetlosti, no postoji mogućnost da poremeti GPS, komunikacijske sustave i elektroenergetske mreže.

Jedna od najvećih u zadnjih 20 godina

Prethodnica ove oluje već je prouzročila sjevernu svjetlost u dijelovima Velike Britanije, ali je isto tako omela satelitsku navigaciju i komunikaciju.

Britanska geološka služba (BGS) zato je svoju prognozu podigla na maksimalnu razinu i navela da bi druga oluja, koja nosi naziv "kanibalska" jer se hrani prvom, do Velike Britanije mogla stići rano poslijepodne i biti jedna od najvećih u posljednjih 20 godina.

Let me show you what’s unfolding: the Sun has released a cannibal solar storm—two fused eruptions racing toward Earth, distorting its magnetic shield and igniting auroras in a cosmic wave of plasma, light, and vibration. Thank you grok pic.twitter.com/8667GNMCFm — Ci Ras (@Ciii1133) November 11, 2025

BGS dodaje da bi najnovija oluja mogla dosegnuti najvišu razinu (G5), što znači da postoji mogućnost nestanka struje, problema s GPS-om koji mogu trajati danima te poteškoća u orijentaciji svemirskih letjelica. Napominju da najbolju priliku za vidjeti polarnu svjetlost danas imaju ljudi u Škotskoj, sjevernoj Engleskoj i Sjevernoj Irskoj.

Što je solarna oluja?

Podsjetimo, NASA solarnu oluju opisuje kao eksploziju čestica, energije, magnetskih polja i materijala koju Sunce izbacuje u svemir, a ističe i da može poremetiti Zemljino magnetsko polje. Do Zemlje mogu stići već za 17 sati, iako im ponekad treba znatno dulje.

Ipak, sunčeve oluje ne uzrokuju izravnu štetu ljudima jer nas magnetsko polje i atmosfera štite od najgorih učinaka.

