Poharao ih je siloviti tajfun: Dvoje djece izgubilo život, pronađena tijela još tri osobe

Najmanje pet osoba je poginulo, a stotine tisuća raseljeno nakon što su kiše uzrokovane tajfunom Kalmaegi u utorak poplavile dijelove središnjih Filipina.

Čitavo gradovi na otoku Cebu su popravljeni. Blatnjava voda nosila je automobile, kamione pa čak i ogromne brodske kontejnere.

Lokalna službenica za katastrofe Ethel Minoza izjavila je za AFP, kojeg citira France 24, da su tijela dvoje djece pronađena u gradu Cebu, gdje spasioci još uvijek pokušavaju doći do stanovnika zarobljenih u poplavnim vodama.

Razorne poplave

Potvrđena su najmanje tri smrtna slučaja na drugim mjestima, uključujući starijeg stanovnika koji se utopio na gornjem katu svoje kuće u pokrajini Leyte i muškarca kojeg je udarilo srušeno stablo na Boholu.

Samo 24 sata prije udara tajfuna, područje oko glavnog grada pokrajine Cebu Cityja bilo je poplavljeno sa 183 milimetara kiše, što je znatno više od mjesečnog prosjeka, kazao je državni meteorolog Charmagne Varilla.

"Situacija je bez presedana", poručila je guvernerka pokrajine Pamela Baricuatro u utorak u objavi na društvenim mrežama. "Očekivali smo opasne vjetrove, no voda dovodi ljude u opasnost. Poplave su jednostavno razorne", dodala je.

Foto: Alan Tangcawan/afp/profimedia

Foto: Handout/afp/profimedia

Foto: Alan Tangcawan/afp/profimedia

Dvadesetosmogodišnji Don del Rosario iz Cebu Cityja potražio je utočište na gornjem katu kuće dok je bjesnila oluja. "Voda je rasla tako brzo. Do četiri ujutro već je bila bez kontrole, ljudi nisu mogli izaći iz kuća", ispričala je i dodala: "Ovdje živim već 28 godina i ovo je daleko najgore što smo ikada doživjeli".

Udari od 180 km/h

Od 14 sati po lokalnom vremenu tajfun se kretao prema zapadu kroz otočni lanac Visayan, s vjetrovima koji su dosezali 130 kilometara na sat i udarima od 180 kilometara na sat koji su rušili stabla i dalekovode.

Neposredno prije ponoći u pokrajini Dinagat Islands, gdje je Kalmaegi prvi put stigao na kopno, Miriam Vargas sjedila je sa svojom djecom u mraku i molila se dok je vjetar udarao o zidove njezina doma.

Foto: Handout/afp/profimedia

"Struja je nestala prije otprilike sat vremena, ništa ne vidimo", kazala je preplašena 34-godišnja samohrana majka.

Filipine su u rujnu pogodile dvije velike oluje, uključujući i supertajfun Regasa koji je ubio 14 ljudi na susjednom Tajvanu.

