Smrtonosni tajfun broji nove žrtve: Prizori katastrofe obilaze svijet, vojnici na ulicama

Najmanje petero ljudi poginulo je u Vijetnamu nakon što je tajfun Kalmaegi pogodio obalna područja razornim vjetrovima i obilnom kišom, rekli su dužnosnici u petak, nakon smrtonosnog prolaska oluje kroz Filipine gdje je poginulo najmanje 188 ljudi.

Oluja je kasno u četvrtak stigla do kopna u središnjem Vijetnamu, iščupavši drveće, oštetivši kuće i uzrokujući nestanke struje, prije nego što je oslabila dok se kretala prema unutrašnjosti. Vlasti su upozorile na nastavak obilnih kiša do 200 milimetara u središnjim pokrajinama od Thanh Hoe do Quang Trija te su rekle da bi porast razine rijeka od Huea do Dak Laka mogao izazvati poplave i klizišta.

Dotle je rastao broj žrtava na Filipinima, a dužnosnici su rekli da se još 135 ljudi vodi kao nestalo, a 96 ih je ozlijeđeno.

U Vijetnamu je agencija za upravljanje katastrofama izjavila da je sedam ljudi ozlijeđeno i da je oko 2800 domova oštećeno. Oko 1,3 milijuna ljudi ostalo je bez struje.

Državna Vijetnamska novinska agencija izvijestila je da je željeznička pruga u Quang Ngaiju oštećena. Fotografije i videozapisi na društvenim mrežama prikazuju otkinute krovove, poplavljene kuće i ulice prekrivene srušenim drvećem i krhotinama.

Vlada je izjavila da je mobilizirala više od 268.000 vojnika za potragu i spašavanja te upozorila na potencijalne poplave u nizinskim područjima, što bi moglo utjecati na poljoprivredu u Središnjem gorju, glavnoj vijetnamskoj regiji uzgoja kave.

Kalmaegi je 13. tajfun koji se ove godine formirao u Južnom kineskom moru. Vijetnam i Filipini vrlo su osjetljivi na tropske oluje i tajfune zbog svog položaja duž pacifičkog pojasa tajfuna te zbog toga, redovito trpe štetu i žrtve tijekom vrhunca sezone oluja.

