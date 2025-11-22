Dok je silovao, žrtve ga nisu smjele gledati: Ubijao iz zadovoljstva, a pao zbog pokvarenih zuba

Dok se Kalifornija još oporavljala od terora dva rođaka koji su tijekom 1977. i 1978. godine ubili deset žena i bacili ih niz lokalne obronke, pojavio se novi serijski ubojica - još brutalniji, okrutniji i nemilosrdniji. Ovaj nije ciljao samo žene. Sijao je smrt svuda oko sebe. Richarda Ramireza obitelj je zvala Richie, a mediji Noćni uhoditelj. Koliko je poznato, imao je 24 godine kada je uzeo prvi život. Prije svog 26. rođendana, ubio je najmanje 13 ljudi i silovao najmanje 11 puta u valu naizgled nasumičnih napada koji su stvorili paniku među stanovnicima Južne Kalifornije 1985. godine.

Njegovi zločini bili su toliko okrutni da je zaradio čak 19 smrtnih kazni. Umro je u zatvoru 7. lipnja čekajući pogubljenje.

Punim imenom, Ricardo Leyva Muñoz Ramirez, rodio se 29. veljače 1960. u El Pasu u Teksasu kao peto dijete meksičkih imigranata Mercedes i Juliana Ramireza. Njegov otac bio je vrlo nasilan. Kad je imao pet godina, Ramireza je navodno onesvijestila ljuljačka i zadobio je teške ozljede glave. Nakon toga dobio je epileptičke napadaje.

Rođak pozirao s odrubljenom glavom

U adolescentskoj dobi bio je pod velikim utjecajem starijeg rođaka Miguela, koji se borio u Vijetnamskom ratu. Zajedno su pušili marihuanu, a Miguel je Ramirezu pričao kako je mučio i sakatio Vijetnamke. Hvalio se svojim zločinima, čak je mladom Ramirezu pokazao fotografiju na kojoj pozira s odrubljenom glavom Vijetnamke koju je zlostavljao. Kada je Ramirez imao 13 godina, gledao je kako Miguel puca i ubija svoju suprugu Jessie tijekom svađe. Miguel je oslobođen optužbi zbog neuračunljivosti i pušten je četiri godine kasnije.

Ramirez je napustio školu u 9. razredu. Prvi puta je uhićen 1977. zbog posjedovanja marihuane. Preselio se u Kaliforniju, postao ovisnik o kokainu te počeo provaljivati. Počeo se interesirati za sotonizam. Dva puta je uhićen na području Los Angelesa zbog krađe automobila, 1981. i ponovno 1984. Potpuno se zapustio, bio je prljav i neuredan.

Njegovi "pravi" zločini možda su počeli ranije nego što se vjerovalo. Tek 2009. godine, policija je usporedila Ramirezov DNK s uzorkom nađenim na mjestu neriješenog ubojstva devetogodišnjakinje u San Franciscu 1984. godine.

Prvoj 'službenoj' žrtvi prerezao je grkljan

Prvo službeno ubojstvo Ramireza bilo je 28. lipnja 1984. godine. Jack Vincow došao je kod svoje majke Jennie (79). Ulazna vrata bila su otključana, majčine stvari razbacane, a mreže na prozoru nije bilo. Tada je vidio njezino tijelo. Grkljan joj je bio prerezan, a cijelo tijelo izbodeno nožem.

Do sljedećeg ubojstva prošlo je osam mjeseci. Međutim, onda se u njemu nešto prelomilo. U samo 10 dana, dogodilo se pet napada, a samo je jedna žrtva preživjela. Maria Hernandez iz Rosemeada uspjela je pobjeći. Nakon ubojstva Vincenta i Maxine Zazzare u Whittieru, policija je pronašla prvi trag o identitetu Noćnog uhoditelja - otisak muške tenisice Avia.

U međuvremenu, u veljači i ožujku 1985., dogodio se niz otmica djece. Sva su bila silovana, a zatim ostavljena. Među njima je bila i šestogodišnja Anastasia Hronas. Dala je opis svog otmičara koji je "upalio lampicu" detektivu za ubojstva. Gil Carrillo uočio je sličnosti između opisa koja su dala djeca i onog Marije Hernandez. Pomislio je da je sve te zločine počinio - isti čovjek. Sva djeca i Hernandez opisali su napadača kao visokog muškarca svijetle puti sa smeđim zubima koji je jako smrdio. Odgovarao je čak i opis jakne.

Napadač nije birao žrtve

Carrillo je prenio svoje sumnje kolegama i šefu Franku Salernu. Salerno je smatrao da je nečuveno da kriminalac ima tako velik raspon žrtava - muškarce, ženu i djecu te razne metode ubojstava. Ramirez je koristio i pištolje i noževe. Ubrzo je otkriven još jedan otisak cipele koji je mogao povezati ubojstva s otmicama djece. Carillo i Salerno postali su partneri. Imali su samo jednu misiju - pronaći manijaka.

Ramirezove sljedeće žrtve bili su bračni par Bill i Lillian Doi iz Monterey Parka. Bill je ubijen, a Lillian silovana. Kako je ljeto odmicalo, sve je više ljudi prijavljivalo slične provale i napade tijekom noći u obližnjim gradovima Monroviji, Burbanku i Arcadiji.

Početkom srpnja metalnom palicom napadnuta je, tada 16-godišnja Whitney Bennett, u kući svojih roditelja u Sierra Madreu. Iako teško ranjena, preživjela je. Na njezinom pokrivaču pronađen je otisak cipele. Odgovarao je prošlima.

Carillo i Salerno sada su bili uvjereni - sve napade počinio je jedan muškarac. Los Angelesom hara serijski ubojica i silovatelj.

'Nemoj me gledati'

Policija je skoro ulovila Ramireza kada je oteo Toyotu mladoj ženi i pobjegao. Napravio je prometni prekršaj, policija ga je pokušala zaustaviti, ali je pobjegao. Negdje je ostavio automobil i pobjegao pješice. Iste noći, kilometar dalje, Sophie Dickman silovana je u svom domu u Monterey Parku. Tijekom napada Ramirez je rekao: "Nemoj me gledati".

Dva dana nakon napada na tinejdžericu, ubijena je 60-godišnja Joyce Nelson. Jedini trag opet su bili otisci cipela - uvijek istih tenisica Avia, iste veličine. Jedan otisak bio je na betonu, a drugi na žrtvinoj glavi.

Građani su bili prestravljeni, a policija je dobila tisuće poziva. U ukradenoj Toyoti, koju je policija pronašla na jednom parkiralištu, nije bilo otisaka prstiju, ali je bila posjetnica lokalnog stomatologa. Carillo i Salerno su ga posjetili i otkrili da je osumnjičenik bio u ordinaciji pet dana ranije. Koristio se pseudonimom Richard Mena i dao lažnu adresu. Stomatolog je policiji dao rendgenske snimke koje su pokazale impaktiran zub.

Pokvareni zubi bili su ključan trag

Ramirezovi zubi bili su najuočljiviji aspekt njegove loše higijene. Devet zuba bilo mu je pokvareno, a nekoliko drugih je nedostajalo. To je bilo zbog kombinacije njegove loše prehrane i ovisnosti o kokainu. Najmanje dvoje preživjelih, uključujući Lillian Doi, opisali su da napadač ima loše zube.

Krajem srpnja, Ramirez je ubio Lelu i Maxona Kneidinga. Pištolj koji je koristio odgovarao je onom korištenom u ubojstvu Daylea Okazakija u ožujku. Istog jutra kada je policija istraživala ubojstva Kneidinga, još jedno tijelo pronađeno je nekoliko kilometara dalje u Sun Valleyju.

Chainarong Khovananth pronađen je mrtav ustrijeljen pištoljem kalibra 22, istim pištoljem koji je korišten u ubojstvima Kneidinga i Okazakija. Njegova supruga i sin seksualno su napadnuti, ali su ostali živi. Na mjestu zločina u Sun Valleyju pronađena su još dva otiska tenisica Avia.

Seriski manijak dobio je nadimak

Policija je tada objavila crtež osumnjičenika. Los Angeles Times nazvao je manijaka "Noćnim uhoditeljem". Dvije noći nakon neuspjelog napada u Northridgeu kada je pokušao ubiti bračni par, ali ga je suprug otjerao, ubojica je provalio u kuću u Diamond Baru, gradu u istočnom okrugu Los Angeles. Muža je pogubio. Dok je silovao ženu, natjerao je ženu da se zakune Sotoni da ga neće pogledati.

Nekoliko dana kasnije ušao je u kuću para. Ubio je Petera Pana (66), a suprugu Barbaru silovao je i ustrijelio, ali je preživjela napad. Na zidu je uklesao sotonistički simbol. Meci su odgovarali istom pištolju kao i ranije.

Krajem kolovoza 1985. u okrugu Orange dogodila su se još dva neuspješna napada. Tada se javio mladić James Romero s nekim informacijama: Vidio je sumnjiv automobil u svom susjedstvu. Bila je riječ o narančastoj Toyoti karavan s registarskom pločicom koja je uključivala brojeve 8 i 2. Nakon toga policiji se javio drugi muškarac koji je ispričao da je njegovom prijatelju ukradena narančasta Toyota.

Konačno je pronađen otisak prsta

Automobil je pronađen na parkiralištu u centru grada. Policija je konačno pronašla otisak prsta. Međutim, u to vrijeme kalifornijski sustav otisaka prstiju još nije bio automatiziran. Policiji je bio potreban osumnjičenik za usporedbu otisaka. Nastavili su pratiti tragove. Javila se žena čiji je otac vjerovao da se sprijateljio s ubojicom. Čovjek iz El Pasa otvoreno se hvalio ubojstvima, a znao je informacije koje nisu bile poznate u medijima.

Policija je dobila još jedan trag - ukradenu narukvicu, koja ih je dovela do Ramirezovog prijatelja - Armanda Rodrigueza. On im je otkrio ime Noćnog uhoditelja. U policijskim dosjeima bilo je osam Richarda Ramireza s otiscima prstiju. Jedan se podudarao.

Sljedeći dan, Ramirezova slika bila je na naslovnicama svih novina i u svim vijestima. Tog jutra, Ramirez je ušao u trgovinu alkoholnim pićima u centru Los Angelesa i vidio svoje lice na naslovnici novina. Pobjegao je. Čim je počeo trčati, ljudi su ga prepoznali.

Svladali ga prolaznici

Pretrčao je autocestu broj 5 gdje je bezuspješno pokušao oteti Faustina Pinona. Nekoliko ulica dalje pokušao je ukrasti drugi auto. Vikao je na vlasnicu Angelinu De La Torre da mu da ključeve. Ona je odbila. Njezin suprug, Manuel De La Torre, istrčao je iz kuće i udario Ramireza u glavu metalnom šipkom. Čuvši buku, susjedi su izašli van i okružili Ramireza. Mahali su mu novinama pred očima.

Kad je stigla policija, Ramirez je rekao: "To sam ja!". Ispred policijske postaje okupila se gomila ljudi koja je htjela vidjeti čovjeka koji je sijao užas i strah prethodnih mjeseci. Klicali su dok su ga policajci gurali u automobil.

Doveli su djecu koja su preživjela otmicu na prepoznavanje. Nije bilo dvojbe da je on krivac. Iako je policiji odmah priznao krivnju, na prvom pojavljivanju na sudu u srpnju 1988. godine rekao je kako je nevin. Međutim, prije nego što je napustio sudnicu podigao je ruku kako bi pokazao crtež pentagrama na dlanu.

"Živio Sotona", rekao je izlazeći iz sudnice.

Porotnica pronađena mrtva

Tijekom suđenja, Ramirez je privukao skupinu pristaša, štovatelja sotone. Sam ubojica na sudu se pojavljivao u crnom, s tamnim naočalama. Suđenje je kratko prekinuto nakon što je jedna porotnica pronađena mrtvom. Sumnjalo se da je to počinio jedan od štovatelja, ali su se optužbe pokazale neutemeljenima.

U rujnu 1989. Richard Ramirez proglašen je krivim po svim optužbama - osuđen je za 13 ubojstava, pet pokušaja ubojstva, 11 seksualnih napada i 14 provala. Osuđen je na 19 smrtnih kazni.

"Hej, velika stvar, smrt uvijek dolazi s teritorijem. Vidimo se u Disneylandu", rekao je na sudu.

Oženio se obožavateljicom, vjerovala da je nevin

Ramirez se 1996. godine oženio dugogodišnjom obožavateljicom Doreen Lioy u zatvoru San Quentin u Kaliforniji. Lioy je bila uvjerena da je nevin. Posjećivala ga je četiri puta tjedno. Njezina obitelj odrekla je se zbog braka sa serijskim ubojicom.

Lioy je napustila Ramireza 2009. godine, kada je DNK analiza dokazala njegovu krivnju za ubojstvo devetogodišnjakinje 1984. godine. Službeni zapis o razvodu ne postoji. Nisu imali djece, a nije poznato je li Ramirez dobio dijete s nekom drugom ženom dok je bio na slobodi.

Ramirez je umro 2013. godine od raka dok je čekao pogubljenje. Imao je 53 godine.

Dokumentarna serija "Richard Ramirez: Snimke noćnog uhoditelja", koju od ponedjeljka možete pogledati na platformi Voyo, donosi ekskluzivne audio intervjue s Ramirezom, njegovom obitelji i suprugom. Serija otkriva kako su tragično djetinjstvo, okrutne okolnosti i ovisnost o drogama oblikovali ovog zloglasnog ubojicu.

