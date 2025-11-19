Ovo je učiteljica Elena koja je odrubila sinu (6) glavu i bacila je u ribnjak
Ruskinja je uhićena nakon što su policajci pronašli dječakov torzo na balkonu
Ruska učiteljica Elena Tsukanova odrubila je vlastitom sinu (6) glavu i bacila je u ribnjak. Mislila je da je vještica. Miloslav je bio dijete s invaliditetom. Njegov otac prekinuo je vezu s Elena u lipnju nakon desetogodišnje veze. Iselio se iz obiteljskog stana u Moskvi, piše The Sun.
Ruskinja je uhićena nakon što su policajci pronašli dječakov torzo na balkonu.
Njihovo otkriće uslijedilo je nakon što su šokirani radnici na Goljanovskom ribnjaku pronašli odrubljenu dječakovu glavu i prijavili policiji. Glava je bila u plastičnoj vrećici i ljubičastom ruksaku.
'Veza između svijetova'
Vjeruje se da je Elena koristila pilu, ali policija je zaplijenila i noževe iz stana. Majka je priznala ubojstvo. Vjerovala je da je vještica i hvalila se svojim nadnaravnim moćima.
Policiji se opisala kao "veza između svijetova" te priznala da je sudjelovala u "eksperimentima sa svijesti".
Nestanak djeteta prijavila je njegova baka koja je tvrdila da je otišao s očuhom.
Majka je sada optužena za ubojstvo, a policija traga za očuhom. Elena nije tijekom ispitivanja objasnila zašto je ubila sina koji nije mogao hodati bez pomoći. Ima i devetogodinju kći koja je neozlijeđena.
Otac je za sinovu smrt čuo preko medija.
POGLEDAJTE VIDEO: Ubio suprugu, tijelo bacio u šumu pa sebi presudio: Na papiriću ostavio smjernice do tijela