FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŽRTVOVAN /

Ovo je učiteljica Elena koja je odrubila sinu (6) glavu i bacila je u ribnjak

Ovo je učiteljica Elena koja je odrubila sinu (6) glavu i bacila je u ribnjak
×
Foto: Profimedia

Ruskinja je uhićena nakon što su policajci pronašli dječakov torzo na balkonu

19.11.2025.
14:09
Tajana Gvardiol
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ruska učiteljica Elena Tsukanova odrubila je vlastitom sinu (6) glavu i bacila je u ribnjak. Mislila je da je vještica. Miloslav je bio dijete s invaliditetom. Njegov otac prekinuo je vezu s Elena u lipnju nakon desetogodišnje veze. Iselio se iz obiteljskog stana u Moskvi, piše The Sun

Ovo je učiteljica Elena koja je odrubila sinu (6) glavu i bacila je u ribnjak
Foto: Profimedia

Ruskinja je uhićena nakon što su policajci pronašli dječakov torzo na balkonu.

Njihovo otkriće uslijedilo je nakon što su šokirani radnici na Goljanovskom ribnjaku pronašli odrubljenu dječakovu glavu i prijavili policiji. Glava je bila u plastičnoj vrećici i ljubičastom ruksaku.

'Veza između svijetova'

Vjeruje se da je Elena koristila pilu, ali policija je zaplijenila i noževe iz stana. Majka je priznala ubojstvo. Vjerovala je da je vještica i hvalila se svojim nadnaravnim moćima.

Policiji se opisala kao "veza između svijetova" te priznala da je sudjelovala u "eksperimentima sa svijesti". 

Nestanak djeteta prijavila je njegova baka koja je tvrdila da je otišao s očuhom. 

Majka je sada optužena za ubojstvo, a policija traga za očuhom. Elena nije tijekom ispitivanja objasnila zašto je ubila sina koji nije mogao hodati bez pomoći. Ima i devetogodinju kći koja je neozlijeđena. 

Otac je za sinovu smrt čuo preko medija. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ubio suprugu, tijelo bacio u šumu pa sebi presudio: Na papiriću ostavio smjernice do tijela

RuskinjaUbojstvoSinOdrubljena GlavaVještica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŽRTVOVAN /
Ovo je učiteljica Elena koja je odrubila sinu (6) glavu i bacila je u ribnjak