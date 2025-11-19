Ovo je učiteljica Elena koja je odrubila sinu (6) glavu i bacila je u ribnjak

Ruska učiteljica Elena Tsukanova odrubila je vlastitom sinu (6) glavu i bacila je u ribnjak. Mislila je da je vještica. Miloslav je bio dijete s invaliditetom. Njegov otac prekinuo je vezu s Elena u lipnju nakon desetogodišnje veze. Iselio se iz obiteljskog stana u Moskvi, piše The Sun.

Foto: Profimedia

Ruskinja je uhićena nakon što su policajci pronašli dječakov torzo na balkonu.

Njihovo otkriće uslijedilo je nakon što su šokirani radnici na Goljanovskom ribnjaku pronašli odrubljenu dječakovu glavu i prijavili policiji. Glava je bila u plastičnoj vrećici i ljubičastom ruksaku.

'Veza između svijetova'

Vjeruje se da je Elena koristila pilu, ali policija je zaplijenila i noževe iz stana. Majka je priznala ubojstvo. Vjerovala je da je vještica i hvalila se svojim nadnaravnim moćima.

Policiji se opisala kao "veza između svijetova" te priznala da je sudjelovala u "eksperimentima sa svijesti".

Nestanak djeteta prijavila je njegova baka koja je tvrdila da je otišao s očuhom.

Majka je sada optužena za ubojstvo, a policija traga za očuhom. Elena nije tijekom ispitivanja objasnila zašto je ubila sina koji nije mogao hodati bez pomoći. Ima i devetogodinju kći koja je neozlijeđena.

Otac je za sinovu smrt čuo preko medija.

