Ukrajinka kuhinjskim nožem prerezala sinu (9) grkljan: Otac upozoravao da je opasna

Devetogodišnjem Giovanniju vlastita majka prerezala je grkljan kuhinjskim nožem u njihovoj kući u Italiji usred spora oko skrbništva koji je trajao osam godina. Policija iz Trsta uhitila je majku, 55-godišnju Olenu Stasiuk, ukrajinsku državljanku za ubojstvo. Dječak je ubijen prošli tjedan, piše The Sun.

Policajci su upali u stan u Muggiji nakon što je Giovannijev otac, Paolo Trame, digao uzbunu nakon što je izgubio kontakt s njima. Dječak je pronađen na podu kupaonice, a bio je mrtav nekoliko sati.

Corriere della Sera piše da je Ukrajinka bila dugo pod nadzorom sudova i službi za mentalno zdravlje. Ubojstvo se dogodilo tijekom, kako se navodi, jednog od prvih nezaštićenih posjeta koje je imala sa sinom nakon godina kontroliranog kontakta. Par se rastao 2017. godine.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Giovanni se bojao majke

Prema službenim dokumentima, Giovanni se bojao ostajati sam s majkom.

"Tužan sam kad idem mami... Jer se bojim", rekao je prilikom jednog posjeta psiholozima, a na pitanje zašto, rekao je da ga je davila. Opisao je kako ga je uhvatila rukama za vrat i stezala s obje ruke. Rekao je kako sanja da mu se roditelji pomire, ali da nije dobra ideja da ostane sam s majkom.

Otac mu je kupio pametni sat za korištenje u hitnim situacijama, ali bio je ugašen noć kad je ubijen.

"To dijete je bilo cijeli moj život", rekao je otac na sprovodu.

'Oprosti što te nismo spasili'

"Hvala ti što si prijatelj mog sina. Oprosti nam što te nismo spasili. Oprosti nam", stajalo je u jednoj poruci pored groba.

Ukrajinka je i u prošlosti imala problema s mentalnim zdravljem, uključujući prisilno liječenje i shizofreniju. Giovannijev otac upozoravao je da je opasna, a ranije optužbe za pokušaj davljenja odbačene su kao "potencijalno slučajne".

Vlasti sada istražuju kako je dopušten nezaštićeni sastanak. Očekuje se da će Ministarstvo pravosuđa preispitati sudske odluke koje su omogućile posjet. Stasiuk je trenutačno pod stražom u lokalnoj bolnici. Čeka se psihijatrijska procjena.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubio suprugu, tijelo bacio u šumu pa sebi presudio: Na papiriću ostavio smjernice do tijela