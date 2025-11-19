Tijela majke i kćeri otkrivena u zamrzivačima: Uhićen kolega s posla i njegov brat

Sirijka (34) i njezina desetogodišnja kći, koje su se vodile kao nestale od srpnja 2024., pronađene su mrtve u stanu u petak u Innsbrucku - 16 mjeseci nakon što je prijavljen njihov nestanak. Tijela su pronađena u dva odvojena zamrzivača. Za njihovo ubojstvo uhićena su braća stara 55 i 53 godine još u lipnju ove godine, piše Fenix.

Vjeruje se da je jedan od njih mjesecima živio s dvije preminule osobe u istom stanu. Dva zamrzivača bila su skrivena u kutu sobe, iza pregrade od suhozida. Policija tijekom prve pretrage stana, nakon njihovog nestanka, nije pronašla ništa sumnjivo.

Rođak iz Njemačke prijavio je nestanak majke i kćeri 25. srpnja 2024. Kolega, osumnjičeni 55-godišnjak, s kojim je imala i blizak privatni odnos rekao je kako je žena s kćeri otišla kod obitelji u Tursku. Posljednji kontakt s njom bio je 21. srpnja, ali je njezina kreditna kartica više puta korištena nakon toga, čak i u inozemstvu. Policija joj je došla na vrata. Pronađeni su samo njihovi mobiteli.

Čulo se lupanje

Susjed je ispričao policiji da je na dan nestanka čuo lupanje u stanu i dječji glas kako govori "mama". jedina osoba koja je u istrazi spomenula put u Tusku bio je glavni osumnjičenik. Pokrenuta je međunarodna istraga.

Nakon nestanka s mobitela su zabilježene poruke poslane poslodavcu i banci. Ostale poruke stizale su isključivo 55-godišnjaku, a nijedna nije bila na arapskom, materinjem jeziku žrtve. Glavnom osumnjičeniku prebačen je i četveroznamenkasti iznos, što je on pravdao "povratom duga".

Sumnja je na kraju pala na kolegu nestale žene i njegovog brata, izvijestila je voditeljica kriminalističke policije Katja Tersch. Utvrđeno je da su braća još prije nestanka žrtava unajmila skladište i u njega smjestila zaključanu škrinju za zamrzavanje. Na dan nestanka, škrinju su iznijeli iz skladišta i kasnije je vratili, a nedugo zatim nabavili su još jednu. Tjedan dana kasnije, obje su škrinje premjestili na tada nepoznatu lokaciju. Glavni osumnjičenik je nakon nestanka prodao i nakit žrtve.

Priznali skrivanje tijela

Do preokreta u istrazi došlo je 12. studenog kada je 55-godišnjak priznao da se dogodila nesreća te da je sakrio tijela. Mlađi brat, u čijem stanu su bila tijela, priznao je da je pomogao u sakrivanju tijela, ali je tvrdio da nije znao ništa o ubojstvima.

Uzrok smrti nije se mogao utvrditi zbog stanja raspadanja tijela. Međutim, nakon njihovog uhićenja, struja u stanu je bila isključena. Tijek događaja nije utvrđen, ali kupnja škrinje prije ubojstva upućuje da je bilo planirano.

Ministrica za ženska pitanja Eva-Maria Holzleitner i ministrica pravosuđa Anna Sporrer izjavile su da su šokirane slučajem. Dvostruko ubojstvo opisale su kao "iznenadan i brutalan kraj dvaju ljudskih života" koji ukazuje na "okrutan sustav".

"Žene i djevojčice ubijaju jer su žene i djevojčice", poručile su ministrice, ističući da su femicidi duboko ukorijenjen društveni problem protiv kojeg će se savezna vlada nastaviti odlučno boriti kroz Nacionalni akcijski plan protiv nasilja nad ženama.

