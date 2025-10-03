Terorist iz sinagoge bio je na slobodi uz jamčevinu: Čekalo ga suđenje za silovanje

Jihad Al-Shamie (35) izvršio je teroristički napad ispred sinagoge u Manchesteru gdje je ubijeno dvoje ljudi. Četvero ljudi je ozlijeđeno.

Osumnjičenik se automobilom zabio u gomilu i zatim izbo nožem vjernike. Sada je otkriveno da je Jihad al-Shamie navodno bio pušten uz jamčevinu zbog silovanja kada je ubio dvije osobe u terorističkom napadu, piše The Sun.

Čekao je suđenje za seksualni napad ranije ove godine.

Ubio dvoje, ozlijedio četvero

Policija je ubila Sirijca nakon terorističkog napada. Ubio je Melvina Cravitza (66) i Adriana Daulbyja (53). Četiri osobe su ozlijeđene u užasu na Jom Kipur - najsvetijem danu u židovskom kalendaru.

Al-Shamie nije bio poznat protuterorističkim agencijama, ali je imao prethodne osude.

Jihad Al-Shamie sirijskog je podrijetla, a u Ujedinjeno Kraljevstvo je došao još kao dječak, dok je 2006. dobio službeno državljanstvo. Živio je u Prestwichu gdje ga ljudi opisuju kao zaljubljenika u vježbanje te kažu da je rijetko razgovarao sa svojim susjedima.

Pojavile su se i informacije da je Al-Šami radio kao učitelj, podučavajući engleski i računalno programiranje te da mu je otac po zanimanju kirurg.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se to događa u Dubravi? I može li itko zaustaviti maloljetne bande koje teroriziraju naselje?