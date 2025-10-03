Detalji o ubojici iz Manchestera: 'Nisam mu ni ime znao, običan dečko, nije se isticao...'

Sve je više poznatih detalja o napadaču koji se u Manchesteru ispred sinagoge Heaton Park zaletio u ljude, a potom nožem izboo muškarca.

Podsjetimo, u terorističkom napadu su ubijena dva muškarca, a troje ljudi je zadobilo teške ozlijede. Stravičan zločin se dogodio na Jom Kipur, najsvetiji dan u židovskom kalendaru.

Jihad Al-Shamie (35) sirijskog je podrijetla, a u Ujedinjeno Kraljevstvo je došao još kao dječak, dok je 2006. dobio službeno državljanstvo, piše BBC.

Živio je u Prestwichu gdje ga ljudi opisuju kao zaljubljenika u vježbanje te kažu da je rijetko razgovarao sa svojim susjedima.

'Bio je običan dečko'

"Viđao bih ga barem jednom ili dvaput tjedno, samo bismo se pozdravili. Nisam mu čak ni znao ime. Bio je jednostavno, običan dečko, ni po čemu se nije isticao", ispričao je Geoff Haliwell (72).

Pojavile su se i informacije da je Al-Šami radio kao učitelj, podučavajući engleski i računalno programiranje te da mu je otac po zanimanju kirurg.

Obitelj se ogradila od napada

Obitelj napadača objavila je izjavu u kojoj su se u potpunosti ogradili od napada.

"Potpuno se distanciramo od ovog napada i izražavamo naš duboki šok i žalost zbog onoga što se dogodilo. Naša srca i misli su s žrtvama i njihovim obiteljima, te se molimo za njihovu snagu i utjehu", poručili su.

Medijima su poslali apel da poštuju njihovu privatnost u ovim teškim vremenima.

"Ljubazno molimo sve medijske kuće da poštuju privatnost obitelji tijekom ovog vrlo teškog razdoblja i suzdrže se od korištenja ovog tragičnog događaja u bilo kojem kontekstu koji ne odražava istinu. Neka Bog ima milosti prema nevinim žrtvama, a mi se molimo za brzi oporavak ozlijeđenih.“

Ministricu iznenadilo ime napadača

Prema prvim informacijama, ime napadača nije bilo od prije poznato policiji te se ne vjeruje da je bio pod istragom sigurnosnih službi za borbu protiv terorizma.

Ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood izjavila je da je bila "iznenađena" imenom napadača. Gostujući na radiju LBC, na pitanje voditelja o imenu Jihad Al-Shamie koje je on preveo kao "borba Sirijca" rekla je da ju je iznenadilo.

"Bila sam vrlo iznenađena kad sam saznala njegovo ime. Zapravo, kao muslimanka, nikada nisam čula da se netko zove Džihad, ali to je ime s kojim je rođen - to je uvijek bilo njegovo ime", rekla je Mahmood.

