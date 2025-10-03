Šokantno priznanje: Jednu od žrtava napada u Manchesteru ustrijelili su policajci!

Jednu od žrtava ubijenih u četvrtak u napadu na sinagogu u Manchesteru ustrijelila je policija dok je pokušavala staviti nenaoružanog napadača pod kontrolu, priopćila je policija.

"Trenutno se vjeruje da osumnjičenik Džihad Al Šamie nije posjedovao vatreno oružje i da su jedini hici oni koje je ispalio policajac GMP-a ovlašten nositi vatreno oružje", navodi se u izjavi policije Velikog Manchestera (GMP).

"Stoga proizlazi da je, uz daljnje forenzičke preglede, ova ozljeda, nažalost, možda nastala kao tragična i nepredviđena posljedica hitno potrebnih mjera koje su poduzeli naši policajci kako bi okončali ovaj okrutni napad", dodaje se.

Ustrijeljena je i jedna od ozlijeđenih osoba

Policija je dodala da je jedna od ozlijeđenih osoba koje se trenutno liječe u bolnici također zadobila ranu od metka. Obje osobe za koje se vjeruje da su ustrijeljene bile su iza vrata sinagoge.

Britanska policija imenovala je u petak dvojicu muškaraca ubijenih u jučerašnjem terorističkom napadu na sinagogu u Manchesteru, dok je vlada u prvim reakcijama obećala pojačati napore u borbi protiv antisemitizma.

Poznata imena ubijenih

Policija Velikog Manchestera objavila je da su Adrian Daulby (53) i Melvin Cravitz (66), obojica stanovnici grada u sjevernoj Engleskoj, ubijeni nakon što je Džihad Al-Šamie automobilom udario u skupinu ljudi ispred sinagoge Heaton Park Hebrew Congregation prije nego što je izbo muškarca.

Tri druge osobe ostaju u bolnici s teškim ozljedama.

Al-Šamieja je ubila policija sedam minuta nakon što su policajci obaviješteni o napadu u Crumpsallu u četvrtak ujutro, koji se dogodio na Jom Kipur, najsvetiji dan judaizma.

Uhićene su tri osobe

Tri osobe su uhićene zbog sumnje da su planirale teroristički napad u vezi s ubojstvima.

Policija Velikog Manchestera objavila je da su, iako formalna identifikacija još nije obavljena, obitelji Daulbyja i Cravitza, obojice iz Crumpsalla, obaviještene o smrti i ponuđena im je podrška službenika za vezu s obiteljima.

U petak ujutro, policija Velikog Manchestera potvrdila je da će dodatni policajci osigurati „visoku vidljivost“ policijskoj prisutnosti u sjevernom Manchesteru, Buryju i Salfordu unutar židovskih zajednica i oko sinagoga. Također će biti povećani posjeti lokalnim bogoslužjima, dodala je policija.

