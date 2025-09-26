Netanyahu održao govor i kviz: 'Tko je ubijao Europljane hladnokrvno!?'

Opća skupština Ujedinjenih naroda dočekala je govor izraelskog premijera Benjamina Netanyahua burno i podijeljeno. Deseci delegata demonstrativno su napustili dvoranu čim je stupio za govornicu, dok su ga drugi pozdravili pljeskom i ovacijama.

Netanyahu naredio da se njegov govor prati uživo u Gazi

Ured premijera Izraela naredio je Izraelskim obrambenim snagama (IDF) da uživo prenose govor premijera Benjamina Netanyahua pred Općom skupštinom UN-a stanovnicima u Pojasu Gaze, izvijestio je Times of Israel.

Nakon jutrošnjeg izvješća izraelskih medija da je IDF-u naređeno postavljanje razglasa na kamione diljem Pojasa, Ured premijera potvrdio je da planira uživo prenositi govor stanovnicima Gaze, no naglasio da će se to raditi samo s izraelske strane granice. Više doznajte OVDJE.

Očekivani bojkot, kako je ranije tvrdio izraelski veleposlanik pri UN-u, organizirala je palestinska misija u SAD-u. Na početku govora Netanyahu se obratio taocima koji se još uvijek nalaze u Gazi. „Gospodine predsjedniče, obitelji naših dragih talaca pate u tamnicama Gaze“, rekao je izraelski premijer.

Potom se prebacio na prijetnju Irana i njegovih saveznika, pokazujući dvorani istu kartu koju je upotrijebio i prošle godine. „Prošle godine sam stajao na ovoj govornici i pokazao ovu kartu. Ona prikazuje prokletstvo iranske terorističke osi. Ta os prijeti miru cijelog svijeta.“

Netanyahu je naglasio da je Izrael u protekloj godini napadao Iran i njegove saveznike diljem Bliskog istoka, posebno spominjući napad na borce Hezbollaha pomoću „pagera“ te udare na iranski nuklearni program.

'Polovica vodstva Hutista - nestala'

U nastavku je Netanyahu govorio o aktualnim vojnim akcijama. „Polovica vodstva Hutista, nestala. Hassan Nasrallah u Libanonu, nestao. Assadov režim u Siriji, nestao. One milicije u Iraku još uvijek su obuzdane, a njihovi vođe – ako napadnu Izrael – i oni će nestati.“

Posebno se osvrnuo na „12-dnevni rat s Iranom“, zahvalivši bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu: „Želim zahvaliti predsjedniku Trumpu na njegovoj hrabroj i odlučnoj akciji. Predsjednik Trump i ja obećali smo spriječiti Iran da razvije nuklearno oružje – i održali smo to obećanje. Uklonili smo egzistencijalnu prijetnju Izraelu i smrtonosnu prijetnju civiliziranom svijetu.“

'Moramo završiti posao u Gazi'

Nakon Irana, Netanyahu se osvrnuo na izraelsku ofenzivu u Gazi, ponovno prizivajući napade od 7. listopada. „Posljednji elementi Hamasa utvrđeni su u gradu Gazi. Oni se zaklinju da će ponavljati zločine od 7. listopada iznova i iznova, bez obzira na to koliko su im snage oslabile. Zato Izrael mora završiti posao. Zato želimo to učiniti što prije.“

Dodao je: – „Dame i gospodo, velik dio svijeta više se ne sjeća 7. listopada. Ali mi se sjećamo.“

Podsjetio je da je Hamas tada ubio 1.200 ljudi i oteo oko 250. Od 48 talaca koji su još u Gazi, prema njegovim riječima, 20 ih je živo, a poimence ih je i nabrojao.

„Ako Hamas oslobodi taoce – živjet će“

U govoru se Netanyahu obratio i samim taocima, poručivši im preko UN-ove govornice:

„Naši hrabri heroji, ovdje premijer Netanyahu govori vam uživo iz Ujedinjenih naroda. Nismo vas zaboravili ni na trenutak. Narod Izraela je s vama, nećemo posustati i nećemo stati dok vas sve ne vratimo kući.“

A Hamasu je poslao izravnu poruku: „Oslobodite taoce odmah. Ako to učinite, živjet ćete. Ako ne, Izrael će vas progoniti.“

'Kviz' u UN-u

Kao što je bilo najavljeno, Netanyahu se i ovaj put poslužio rekvizitima – pred delegatima je održao kratki „kviz“.

Prvo pitanje: „Tko viče ‘smrt Americi’?“.

Ponudio je odgovore: Iran, Hamas, Hezbollah, Hutiji, ili svi navedeni. – „Točan odgovor je: svi navedeni“, rekao je.

Drugo pitanje: „Tko je ubijao Amerikance i Europljane hladnokrvno?“

Odgovori: Al Kaida, Hamas, Hezbollah, Iran, ili svi navedeni. – „I ovdje je odgovor: svi navedeni.“

Zaključio je:

„Naši neprijatelji mrze sve nas jednako. Žele moderni svijet vratiti u prošlost – u mračno doba nasilja, fanatizma i terora. Mislim da mnogi od vas to već osjećaju i u vlastitim društvima.“

Kleknuli ste nakon 7. listopada

Benjamin Netanyahu tvrdi da su se „mnogi svjetski lideri slomili“ u podršci Izraelu nakon napada 7. listopada 2023.

„Popustili su pod pritiskom pristranih medija, radikalnih islamističkih glasača i antisemitskih rulja“, rekao je. „Postoji poznata izreka: kad postane teško, jaki nastavljaju dalje. Pa, za mnoge zemlje ovdje, kad je postalo teško – vi ste pokleknuli.“

Netanyahu je naglasio kako se Izrael „većinu posljednje dvije godine bori u ratu na sedam frontova protiv barbarizma“.

„Nevjerojatno je da se, dok se mi borimo protiv terorista koji su ubili mnoge vaše građane, vi borite protiv nas“, dodao je.

„Vi nas osuđujete, stavljate nam embargo i vodite politički i pravni rat protiv nas.“

Obraćajući se UN-u, poručio je: „To je optužnica protiv vas, protiv mlitavih lidera koji umiruju zlo umjesto da podrže narod čiji hrabri vojnici čuvaju i vas od barbara pred vratima.“

Njegovi komentari uslijedili su svega nekoliko dana nakon što je val država – uključujući Veliku Britaniju, Francusku i Kanadu – priznao palestinsku državu.

O napadu na grad Gazu

U svom govoru, Netanyahu se osvrće na izraelski napad na grad Gazu.

Izraelski čelnik pokušava odbaciti nekoliko kritika na račun rata u Gazi, uključujući optužbe o velikom broju civilnih žrtava i humanitarnoj krizi, javlja Sky News.

Također navodi da je Izrael gađao „terorističke tunele“ i „terorističke tornjeve“ u urbanom središtu.

Netanyahu nastoji prikazati Hamas kao odgovornog za uvjete u kojima se Palestinci nalaze.

Dodaje i da je 700.000 ljudi napustilo grad Gazu otkako je Izrael izdao prve zahtjeve za evakuaciju ovog mjeseca.

Kontekst: Više od 300.000 ljudi pobjeglo je iz grada Gaze posljednjih tjedana, jer je Izrael naredio stanovništvu da se premjesti na jug. No, UN-ove agencije i humanitarne organizacije procjenjuju da je u gradu ostalo oko 700.000 ljudi.

Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, od listopada 2023. ubijeno je više od 65.000 Palestinaca, od kojih su više od polovice žene i djeca.

Ti podaci ne razlikuju civile od boraca.

'Priznavanje Palestine nagrada za antisemite'

Benjamin Netanyahu sada se osvrće na zemlje koje su priznale palestinsku državu.

Kaže da bi „svaka vlada“ trebala slijediti primjer Donalda Trumpa i odbiti takav potez.

„Umjesto toga, mnoge čine suprotno,“ kaže. „One zapravo nagrađuju najgore antisemite na svijetu.“

Netanyahu tvrdi da je „gotovo 90% Palestinaca“ podržalo Hamasov napad 7. listopada 2023., te opisuje priznanje palestinske države kao „vrlo jasnu poruku“.

„Ubijanje Židova se isplati,“ dodaje. „Imam poruku za te lidere: kada vas najokrutniji teroristi na svijetu oduševljeno hvale zbog vaše odluke, niste učinili nešto dobro, učinili ste nešto pogrešno.

Vaša sramotna odluka potaknut će terorizam protiv Židova i nevinih ljudi diljem svijeta.“

Vrata mira sa Sirijom i Libanonom su otvorena

Izraelski čelnik kaže da su vrata mira sa Sirijom i Libanonom otvorena. Međutim, upozorava da će do tada: „Poduzeti sve što je potrebno kako bi se obranili.“

Ranije ovog ljeta Izrael je izveo napade na Damask nakon sukoba arapskih boraca i druzinskih skupina, koje imaju povijesne veze s Izraelom, na jugu Sirije.

Izrael je također više puta napadao Libanon, gdje se nalazi Hezbollah. „Danas smo započeli ozbiljne pregovore s novom sirijskom vladom,“ kaže Netanyahu.

Sirijski čelnik Ahmed al Sharaa postao je prvi sirijski vođa koji se obratio skupštini u gotovo šest desetljeća, kada je govorio ovog tjedna.

„Vjerujem da se može postići sporazum koji poštuje ozbiljan suverenitet i štiti i izraelsku sigurnost i sigurnost manjina u regiji, uključujući druzinsku manjinu, od osnutka Izraela,“ dodaje Netanyahu.

O Libanonu dalje kaže: „Ako Libanon poduzme stvarne i trajne korake da razoruža Hezbollah, siguran sam da možemo postići održiv mir.“