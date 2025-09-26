Netanyahu naredio da se njegov govor u UN-u prati uživo na ulicama Gaze

Ured premijera Izraela naredio je Izraelskim obrambenim snagama (IDF) da uživo prenose govor premijera Benjamina Netanyahua pred Općom skupštinom UN-a stanovnicima u Pojasu Gaze, izvijestio je Times of Israel.

Nakon jutrošnjeg izvješća izraelskih medija da je IDF-u naređeno postavljanje razglasa na kamione diljem Pojasa, Ured premijera potvrdio je da planira uživo prenositi govor stanovnicima Gaze, no naglasio da će se to raditi samo s izraelske strane granice.

"Ured premijera uputio je civilne institucije, u suradnji s IDF-om, da postave razglas na kamione samo na izraelskoj strani granice s Gazom s ciljem da se danas prenese povijesni govor premijera Netanyahua pred Općom skupštinom UN-a u Pojasu Gaze."

IDF vehicles with mounted loudspeakers prepare to broadcast Netanyahu’s speech at UNGA to the residents of Gaza. The Prime Minister’s office stated that the speakers will be deployed on the Israeli side of the border to avoid endangering the troops. pic.twitter.com/3FaJaxZ9n7 — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 26, 2025

'Diplomatski nastup prema javnosti'

Ovaj potez dio je "diplomatskog nastupa prema javnosti", navodi ured premijera te ističe da je premijer "izričito naredio da operacija ne smije ugroziti izraelske vojnike."

Prema ranijem izvještaju Kanala 12, vojska je izrazila protivljenje toj naredbi jer bi zahtijevala da se vojnici udalje s položaja i uđu u dijelove Pojasa Gaze gdje su izloženi većem riziku napada od Hamasa.

"To je nenormalna ideja", rekao je jedan viši vojni dužnosnik za izraelski Haaretz. "Ljudi iz cijelog političkog spektra pitaju se: 'Koja je to zabluda?' Nitko ne razumije kakvu vojnu korist to može imati."

לוחמי אוגדה 99 נערכים להשמעת נאום נתניהו ברמקולים לתושבי עזה pic.twitter.com/U7uZNRKRjZ — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) September 26, 2025

Psihološka ratna taktika?

Haaretz je također prenio vojni izvor koji tvrdi da je riječ o psihološkoj ratnoj taktici. IDF nije želio komentirati izvještaje te je novinare uputio na ured premijera.

Novine su izvijestile da, unatoč protivljenju, vojska neće odbiti zahtjev ureda premijera te se pripremaju za prijenos Netanyahuovog govora diljem Gaze.

Ratni dopisnik javnog emitera Kan podijelio je na društvenoj mreži X fotografiju zvučnika postavljenih na vojno vozilo i izvijestio da se vojnici iz 99. divizije pripremaju za prijenos Netanyahuovog govora putem razglasa stanovnicima Gaze.

