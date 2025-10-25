Dok je zagovarao duhovno i pjevao 'Hare Krišna', guru je silovao dječake i ubijao kritičare

Dok ih većina pamti kao vesele "ćelavce" zamotane u plahte kako pjevaju poznati kirtan "Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare" na svakom uglu, manje je poznata druga, mračna strana priče.

Na dio jednog od najpoznatijih pokreta na svijetu bačena je ljaga zbog krivotvorenih memorabilija, seksualnih napada na maloljetnike i ubojstvo dvojice sljedbenika u SAD-u. Za to se odgovornim smatra američki guru kojemu je slava i pohlepa udarila u glavu.

Kriminalnim radnjama narušio je reputaciju ljudi koji su svoj život posvetili duhovnom, čistom i nematerijalnom.

Nije prakticirao što je propovijedao

Kirtan "Hare Krišna..." predstavlja duhovno prosvjetljenje i unutarnji mir. Članovi su većinom vegetarijanci, ne koriste droge ili alkohol, a život su posvetiti jednostavnosti i duhovnom svjesnošću. Međutim, njihov vođa nije prakticirao ono što je propovijedao.

Reputaciju veseljaka slobodnog i čistog duha, uvelike je u SAD-u, a i šire, narušio upravo njihov vođa, američki guru Keith Ham, ili Kirtanananda Swami, nasljednik osnivača A.C. Bhaktivedante Swamija Prabhupade (1896. – 1977.), indijskog duhovnog učitelja koji je osnovao Hare Krišnu.

Prabhupada je sredinom 1960-ih putovao po SAD-u kako bi širio poruku mira. Želeći se proširiti globalno, Prabhupada je na koncertima na zapadnoj obali zabavljao hipije, pa čak se i sprijateljio s Beatlesima. Očarani Hare Krišna pjevanjem, obožavatelji pokreta počeli su brijati glave, prestali konzumirati droge i alkohol te zamijenili svoju zapadnjačku odjeću prozirnim plahtama.

Tada je sve krenulo nizbrdo

Prabhupada je na samrti preimenovao gurue diljem svijeta kako bi nastavio svoje nasljeđe. Jedan od njih bio je Keith Ham, ili Kirtanananda Swami. Tada su stvari krenule nizbrdo. Kirtanananda bio je među prvim Swāmijijevim zapadnim učenicima koji je obrijao glavu, obukao halje i preselio se u hram.

Kirtanananda je rođen kao Keith Gordon Ham u Peekskillu 1937. godine. Bio je najmlađi od petero djece konzervativnog baptističkog svećenika Francisa Gordona Hama i supruge Marjorie. Keith Ham naslijedio je misionarski duh svog oca i pokušao je preobratiti kolege iz razreda na vjeru svoje obitelji. Sa 17 godina obolio je od dječje paralize i unatoč tome maturirao s odličnim uspjehom 1955. godine. Diplomirao je povijest na Maryville Collegeu 1959. godine. Bio je najbolji u svojoj klasi.

Dobio je stipendiju na Sveučilištu Sjeverne Karoline u Chapel Hillu, gdje je ostao tri godine. Tamo je upoznao Howarda Mortona Wheelera, studenta engleskog jezika iz Alabame, koji mu je postao ljubavnik i doživotni prijatelj. Kasnije je Kirtanananda priznao da je, prije nego što je postao Hare Krišna, dugi niz godina imao homoseksualnu vezu s Wheelerom.

Istraga zbog seksualnog skandala

Napustili su sveučilište jer su im zaprijetili istragom zbog "seksualnog skandala" te su se preselili u New York. Prije nego što je postao prvi čovjek Hare Krišne, promovirao je upotrebu LSD-a i postao LSD guru.

Nakon što je došao na čelo Hare Krišne osnovao je hram New Vrindaban, koji je od blatnjave rupe pune gnoja izrastao u jedan od najvećih Hare Krišna centara u svijetu do 1980. godine.

Kako bi prikupili novac, žene su prodavale krivotvorene sportske memorabilije na utakmicama i prikupljane novac pod krinkom dobrotvornih organizacija. Iako je jedna od osnovnih postavki Hare Krišne bio nematerijalizam, milijuni dolara prelijevali su se u hram. Za to im je služila i udruga "The Pick" preko koje su se prodavali materijali zaštićeni autorskim pravima. Na čelu je bio Dennis Gorrick, ili Dharmatma, koji je fizički zlostavljao svojih nekoliko sestara. Njegova bivša supruga Christina Autry (Pradhanagopika) ispričala je da ju je Gorrick tukao vješalicama i gumenim crijevom. On se pak branio da je "čvrst i nepopustljiv". Diane Gorrick (Dvijapriya Dasi), sestra i supruga ostala je odana Gorricku:

"Uvijek sam govorila da ću biti s njim dok ne umremo", rekla je.

Ni djeci nije bilo lakše

Internati koje su pohađala "djeca Hare Krišne" nisu bili nimalo bolji. Učitelji su fizički zlostavljali djecu. Unutar svijesti Krišne, bhaktama nije bilo dopušteno da se vežu za materijalne stvari, što je uključivalo i djecu.

Ham - koji je stekao bogatstvo vrijedno preko 10 milijuna dolara - optužen je 1990. za reketarenje, poštansku prijevaru i zavjeru za ubojstvo dvojice muškaraca, Stevea Bryanta i Charlesa St. Denisa, koji su otkrili ilegalne aktivnosti i seksualno nedolično ponašanje unutar hrama - posebno su željeli razotkriti Hamovo seksualno zlostavljanje dječaka.

Godinu dana kasnije osuđen je za 9 od 11 točaka optužnice, ali se odvjetnik Alan Morto Dershowitzan žalio, pobio dokaze i na kraju ga oslobodio. Osuđen je tek na manju zatvorsku kaznu 1996. godine zbog reketiranja.

Izgubio autoritet

Kīrtanānanda se vratio u hram, ali je izgubio autoritet nakon što je ulovljen u kompromitirajućem položaju s tinejdžerom na stražnjem sjedalu kombija. Zajednica se podijelila u dva tabora. One koji su još uvijek podržavali Kirtananandu i one koji su osporavali njegovo vodstvo.

Suprotni tabor ipak je uspio svrgnuti Kirtananandu te je time okončano "međuvjersko doba". Hram je vraćen na originalne "indijske" postavke.

Tek 2000. godine zaključena je istraga o zlostavljanju djece. Zabranjeno mu je posjećivanje bilo kojeg Hare Krišna centra na pet godina. Naređeno mu je da donira 10 tisuća dolara dobrotvornoj organizaciji, napiše pisma isprike svim žrtvama i izrazi odgovarajuće kajanje. Trebao je proći i psihološku procjenu. Kirtanananda nikada nije ispunio nijedan od uvjeta.

Umro od zatajenja bubrega

Otišao je u Indiju 7. ožujka 2008., gdje je očekivao da će ostati do kraja života.

"Nema smisla ostati tamo gdje nisam poželjan", objasnio je. U vrijeme svoje smrti Kirtanananda je još uvijek imao značajan broj odanih učenika u Indiji i Pakistanu, koji su ga štovali kao "gurua" i objavili njegove posljednje knjige. Nastavio je propovijedati međuvjersku poruku: da je Bog kršćana, Židova, muslimana i vaišnava te da vjernici iz svake religije trebaju prepoznati i cijeniti vjeru ljudi drugih puteva.

"Fundamentalizam je jedan od najopasnijih sustava vjerovanja u današnjem svijetu. Fundamentalizam ne promiče jedinstvo, uzrokuje separatizam. Stvara neprijateljstvo među ljudima vjere. Pogledajte muslimane! Muhamed nikada nije namjeravao da njegovi sljedbenici šire svoju religiju mačem. Danas je važnije nego ikad propovijedati o jedinstvu svih religija", rekao je.

Kirtanananda je umro 24. listopada 2011. u bolnici u Thaneu, blizu Mumbaija, Indija, u dobi od 74 godine od zatajenja bubrega.

