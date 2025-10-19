Usred kafića otvorila kofer s tijelom djevojčice (12) koju je silovala pa brutalno ubila

Dahbia Benkired (27) silovala je pa ubila 12-godišnju djevojčicu u Parizu prije tri godine, a njezino tijelo potom je stavila u kofer. Nadzorne kamere snimile su je nekoliko sati nakon brutalnog zločina kako sjedi u baru u ulici Rue Manin. Slučaj je to koji je šokirao Francusku, a porotnicima je sada prikazana snimka alžirske državljanke koju je objavio i Le Parisian.

Na snimci se vidi kako sjedi preko puta muškarca u separeu s dva velika komada prtljage. Jedan je pored nje, a drugi na podu. Benkired kao da mu nešto objašnjava i diskretno otvara kofer, otkrivajući njegov sadržaj. Muškarac je zavirio unutra prije nego što je brzo ustao. Nije poznato je li znao da je unutra tijelo.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova agonija heroine silovanih žena: Gisele opet na sudu, jedan od napadača žalio se na kaznu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Namamila je u stan

Tužitelji su na suđenju rekli da je unutra bilo Lolino tijelo. Učenica se vraćala iz škole kad ju je Benkired namamila u stan. Prisilila je djevojčicu da se skine, opere i "izvrši spolni čin za svoje zadovoljstvo" nakon što joj je Lolina majka odbila dati ključ od zgrade.

Ozlijedila ju je škarama, vezala ljepljivom trakom te ostavila da se uguši.

Obdukcija je pokazala da je imala analne i vaginalne ozljede od penetracije, a glava joj je bila djelomično odsječena.

Benkired je navodno vukla tijelo djevojčice ulicama Pariza u plastičnom koferu.

Lolina obitelj napustila je sudnicu u suzama nakon što su uznemirujuće slike njezina ozlijeđenog i zalijepljenog tijela prikazane na sudu.Majka Delphine pozvala je sud da bude pravedan, dok je Lolin brat Thibault pozvao optuženu da "kaže cijelu istinu... cijeloj Francuskoj".

Okrutnica se pokajala

Benkired je pak zamolila obitelj za oprost i rekla:

"Ono što sam učinila bilo je užasno i žalim zbog toga".

Benkired je stigla u Francusku s 14 godina i ostala i nakon isteka vize. U kolovozu 2022. naređeno joj je da napusti zemlju nakon što nije postupila u skladu s obavijesti o protjerivanju.

Ubojstvo je izazvalo žestoku političku raspravu u Francuskoj o provedbi imigracijskog zakona u zemlji, a mnogi su pozivali na strože zakone. Ako bude osuđena, Benkired bi se mogla suočiti s doživotnim zatvorom zbog silovanja i ubojstva djeteta.

Očekuje se da će njezino suđenje trajati do 24. listopada.

POGLEDAJTE VIDEO: Počelo suđenje dječacima za silovanje učiteljice