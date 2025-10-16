Identificiran osumnjičenik za silovanje medicinske sestre koja se brinula o Schumacheru

Vozač koji je optužen za silovanje jedne od medicinskih sestara koje se brinu o legendarnom Michaelu Schumacheru je Australac Joey Mawson, objavio je The Sun.

Napad se dogodio 2019. u kući obitelji Schumacher u Glandu u Švicarskoj dok je Mawson tamo boravio. Prve optužbe su se pojavile prije nekoliko godina i tek su sada dospjele u javnost.

Žrtva nije bila pri svijesti

Optuženi vozač je u kasnim tridesetim godinama, a u optužbi stoji da je silovao medicinsku sestru, koja je također u kasnim tridesetima, u spavaćoj sobi na katu kuće. Tijekom noći su navodno oboje konzumirali alkohol, a ona u trenutku napada nije bila pri svijesti.

Mawson, koji se nije pojavio na zakazanom suđenju, već služi trogodišnju zabranu natjecanja zbog dopinga, što dodatno baca tamnu sjenu na njegovu karijeru.

Od trkaće nade do optuženičke klupe

Joey Mawson, rođen u Sydneyju, smatran je jednim od najperspektivnijih vozača svoje generacije. Karijeru je započeo u kartingu sa sedam godina, a uspon je nastavio u Europi, gdje se natjecao protiv današnjih F1 zvijezda poput Landa Norrisa i Georgea Russella. Vrhunac juniorske karijere dosegao je 2016. godine, kada je osvojio njemačko prvenstvo ADAC Formule 4, pobijedivši pritom svog timskog kolegu i bliskog prijatelja, Micka Schumachera.

Foto: Klaas Gerrit Norg/afp/profimedia

Unatoč obećavajućem početku, san o Formuli 1 nikada nije ostvario. Karijera mu je stagnirala, pa se vratio u Australiju gdje je postigao uspjeh u lokalnom S5000 prvenstvu, osvojivši naslove prvaka 2021. i 2022. godine. No, umjesto povratka na staze slave, Mawsonova karijera krenula je putem skandala.

Uznemirujući događaji u vili obitelji Schumacher

Prema optužnici koju je podiglo tužiteljstvo okruga La Côte u Švicarskoj, a o kojoj je izvijestio britanski The Sun, događaji su se odigrali u studenom 2019. godine. Mawson je boravio na prostranom imanju obitelji Schumacher u Glandu, na obali Ženevskog jezera.

Foto: Dppi/afp/profimedia

U noći 23. studenog, nakon naporne smjene, medicinska sestra koja se brinula o Michaelu Schumacheru pridružila se Mawsonu i još dvojici članova osoblja u sobi za biljar. Navodi se da je grupa pila koktele s votkom, nakon čega se medicinska sestra počela osjećati loše. Kolege su je odnijele u njezinu sobu, položile na krevet potpuno odjevenu i ostavile da spava s upaljenim svjetlima.

Tužiteljstvo tvrdi da je Mawson nedugo zatim ušao u njezinu sobu i dvaput je silovao dok je bila u besvjesnom stanju. Druga dva kolege koja su bila prisutna te večeri izjavila su da nisu ništa čuli ni vidjeli. Sama žrtva probudila se bez sjećanja na događaj, no navodno je sljedećeg dana primijetila "materijalne dokaze" koji su upućivali na napad.

Pravna bitka, poricanje i nedolazak na sud

Mawson kategorički poriče optužbe. Njegova obrana tvrdi da je odnos bio blizak i konsenzualan te da su se prethodno poljubili u jednom noćnom klubu u Ženevi.

Medicinska sestra podnijela je kaznenu prijavu tek u siječnju 2022. godine, više od dvije godine nakon navodnog napada. Prema medijskim napisima, odgađala je prijavu iz straha da ne izgubi posao, a na taj se korak odlučila nakon što joj je navodno uručen otkaz iz medicinskog tima.

Suđenje je bilo zakazano za listopad 2025., no Mawson se nije pojavio na sudu. Postupak je formalno otvoren, ali odmah i odgođen na "neodređeno vrijeme". Budući da se Mawson vratio u Australiju, švicarske vlasti mogle bi zatražiti njegovo izručenje. Važno je naglasiti da nitko od članova obitelji Schumacher nije ni na koji način upleten u slučaj niti su bili prisutni na imanju u vrijeme navodnog napada. Obitelj je odbila komentirati slučaj.

Sjena dopinga: Trogodišnja zabrana zbog meldonija

Osim teških optužbi za silovanje, Mawsonova karijera već je bila narušena doping skandalom. U svibnju 2023. godine, tijekom natjecanja u S5000 seriji, pao je na doping testu. Analiza je pokazala prisutnost zabranjene supstance meldonij.

Prema agenciji Sport Integrity Australia, meldonij je metabolički modulator koji poboljšava sportske performanse povećanjem dotoka kisika u tkiva. Zbog toga ga je Svjetska antidopinška agencija (WADA) zabranila. Mawsonu je izrečena trogodišnja zabrana natjecanja, koja traje od svibnja 2023. do svibnja 2026. godine. Kazna mu je smanjena s četiri na tri godine jer je priznao kršenje antidopinških pravila.

