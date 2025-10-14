Schumacher pokazao pozitivan znak poboljšanja zdravlja prvi put nakon deset godina

Michael Schumacher, sedmerostruki svjetski prvak Formule 1, već više od deset godina živi daleko od očiju javnosti nakon teške nesreće na skijanju 2013. u francuskom Meribelu. Njegovo zdravstveno stanje i dalje je obavijeno velom tajne, legenda Formule 1 ne može govoriti, a nema ni potvrde da može hodati.

Kako piše Daily Mail, francuski novinar L’Equipea Stefan L’Hermitte otkrio je za RTL da se pojavio “pozitivan znak”. Naime, Schumacher je ranije ove godine potpisao kacigu za dobrotvorni događaj, i to uz pomoć supruge Corinne. “Ne znamo je li mu pridržala ruku, ali to je prvi put nakon dugo vremena da se pojavio konkretan trag njegova sudjelovanja,” rekao je L’Hermitte.

Unatoč tom simboličnom činu, Schumacher i dalje zahtijeva stalnu njegu te može komunicirati samo ograničeno. “Situacija je vrlo tužna. Potpuno je ovisan o svojim njegovateljima, a samo bliski članovi obitelji imaju pristup,” izjavio je njemački novinar Felix Gorner.

Schumacher, jedan od najvećih vozača u povijesti Formule 1, osvojio je sedam naslova prvaka i upisao 91 pobjedu u karijeri koja je obilježila cijelu jednu eru autosporta.

POGLEDAJTE VIDEO: Formula 1 od sljedeće godine na RTL-u! Ekspert Blažičko: 'Ljudi su opsjednuti ovim sportom'