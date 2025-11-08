Scenaristica megapopularne serije ostvarila holivudsku slavu nezamislivim lažima

Bivša scenaristica Uvoda u anatomiju, Elisabeth Finch, unijela je u megapopularnu seriju osobna iskustva i traume. Bolovala je od raka, ostala bez bubrega, bila zlostavljana, zbog kemoterapije morala pobaciti, gledala kako joj ubijaju prijatelja, strugala njegove ostatke s poda, isključila brata s aparata za održavanje na životu... Najgore traume ovog svijeta zadesile su tu jadnu ženu. Život je doista nije mazio. Barem je tako uvjerila sve ljude oko sebe. Tom mrežom laži uvukla se u srca dobrih ljudi.

Finch je osam sezona bila vrhunska scenaristica, a kasnije i koproducentica serije prije nego što je otkrivena istina. Patološku lažljivicu razotkrila je njezina otuđena supruga Jennifer Beyer. Poslala je mailove Shondi Rhimes, kreatorici i šefici serije. Tvrdila je da je Finch izmislila mnoge elemente osobnog života, priče koje su inspirirale bezbrojne zaplete serije.

Laž kojom je napredovala u seriji bila je rak kostiju, hondrosarkom, rijedak i maligni rak kostiju. Time je privukla empatiju i pozornost Shonde Rhimes, kreatorice Uvoda u anatomiju. Čak je napisala i priču za lik s istim rakom. Nosila je maramu na glavi kako bi prikrila gubitak kose, a na ruku je zalijepila lažni kemoterapijski port.

Glumica joj je tajno donirala bubreg

Laži su se nastavile nizati...

Tijekom kemoterapije, tvrdila je da je zatrudnjela, ali je morala napraviti pobačaj koji joj je spasio život.

Finchie, kako su je zvali na setu, 2018. godine naglo je napustila posao zbog osobne tragedije. Naime, prijatelj joj je ubijen u pucnjavi u sinagogi Drvo života u Pittsburghu. Ispričala je kolegama i pratiteljima na mrežama da je pomagala očistiti njegove ostatke s poda. Tvrdila je i da je nakon toga oboljela od PTSP-a.

Godinu dana kasnije, ponovno je nestala s posla. Ovoga puta išla je isključiti brata s aparata za održavanje na životu nakon njegovog pokušaja samoubojstva.

Zatim joj je glumica Anna Paquin, s kojom je radila na seriji Okus krvi, tajno donirala bubreg.

U sedam godina, Finchie je, kako su je zvali, napisala epizode o svim teškim stvarima koje je proživjela. Bilo je tu i seksualnog napada dok je surađivala na setu "Vampirskih dnevnika"...

Bolne ispovijesti bile su obične laži

I dok je serija Uvod u anatomiju bila na svom vrhuncu i tjerala gledateljima suze na oči, nitko nije bio svjestan da su bolne ispovijesti, o kojima je čak i pisala za časopis Elle i snimala videe za društvene mreže, obične laži.

Njezina nevjerojatna sposobnost da pretoči osobne traume u televizijsko zlato donijela je seriji sva moguća priznanja, utjecaj na društvenim mrežama i bliski odnos sa Shondom Rhimes, autoricom Uvoda u anatomiju.

A onda se u svibnju 2022. godine srušila kula od karata. Novinarka Vanity Faira Evgenija Peretz ispričala je svijetu pravu priču.

Finch se nedugo prije otkrića našla u gadnom sporu oko skrbništva sa svojom bivšom suprugom Jennifer Beyer, registriranom medicinskom sestrom iz Topeke u Kansasu. Beyer je upozorila Rhimes i izvršnu producenticu serije Kristu Vernoff, još jednu Finchinu prijateljicu, na laž o raku. Na kraju je Beyer otkrila sve emocionalne manipulacije bivše partnerice. Nazvala ju je "vampirom traume". Finch je iskorištavala tuđu dobrotu i empatiju za pažnju, suosjećanje i utjecaj.

Iskorištavala je tuđu empatiju

"Sprijateljila se s ljudima koji su vrlo empatični i koristila je tu empatiju“, rekla je Peretz.

Finch nikada nije imala rak. Nije poznavala nikoga u sinagogi Drvo života, niti je pomogla nakon pucnjave. Njezin brat nije umro samoubojstvom. Štoviše, liječnik je privatne prakse na Floridi i živ je. Ima oba svoja bubrega, nije bila zlostavljana. Sve je bilo lažno, ali nevjerojatno učinkovito u gomilanju moći u Hollywoodu. Finch je napustila Uvod u anatomiju nakon 172. epizode.

Finch je upoznala Jennifer Beyer 2019. godine u ustanovi za mentalno zdravlje. Beyer je tamo završila zbog psihičkog i fizičkog zlostavljanja bivšeg muža. Finch se u kliniku prijavila kao "Jo". Kolegama je rekla da joj treba vremena da se oporavi od gubitka prijatelja u sinagogi.

Njih dvije su se zaljubile i vjenčale, ali Beyer je ubrzo primijetila nedosljednosti u Finchinim pričama. Kao registrirana medicinska sestra, Beyer je primijetila da Finch nema ožiljke od transplantacije bubrega ni od porta od kemoterapije.

Virtualno joj ukrala život

Beyer se borila za skrbništvo svoje petero djece. Nedugo nakon što je napustila kliniku njezin bivši suprug se ubio, što je zapravo bila podloga za Finchinu laž kada je ispričala da je isključila bratu aparate za održavanje na životu. Odletjela je u Kansas kako bi bila s Beyer, a zapravo joj virtualno preuzela život - prijatelje, terapeuta, a čak i djecu.

Veza je tijekom 2022. godine počela pucati i Beyer je tada poslala mail Shondi Rhimes u kojoj je detaljno opisala Finchine laži.

Kad se Peretz prvi put srela s Beyer 2022. godine, vidjela je slomljenu ženu. Finch joj je zagorčavala život svojim lažima i prijetnjama da će joj preuzeti skrbništvo nad djecom. Tada je već svima pričala da je Beyer mentalno nestabilna lažljivica.

Bivša žena sve je dokumentirala

"Nije mogla uspostaviti kontakt očima. Bila je izuzetno krhka. Nije bila sigurna hoće li joj ljudi vjerovati. Mnogi ljudi u njezinom svijetu i dalje joj nisu vjerovali“, rekla je Peretz. Ali Beyer je pedantno dokumentirala njezine dane s Finch putem fotografija i videa, naviku koju je razvila tijekom ranijih borbi za skrbništvo. Dokazi, zajedno s njezinim vlastitim svjedočanstvom, pokazali su se katarzičnima", ispričala je Peretz.

Nakon što je istina procurila u medije, Finch je dala samo jednu izjavu. Priznala je da je lagala o raku. Ipak, i za to je našla opravdanje. Rekla je kako su laži mehanizam suočavanja sa zlostavljanjem u djetinjstvu. Zlostavljač je bio brat iako nije dala nikakve dokaze o svojim tvrdnjama. Njezini roditelji i brat nisu htjeli istupiti u medije, a nitko od novinara nije pronašao dokaze o zlostavljanju. Svoju "ispovijest" završila je riječima da je "spisateljica koja će raditi do kraja jer ovdje želi biti i zna kako je izgubiti sve".

Drugi put se ispričala obitelji i prijateljima putem društvenih mreža na dan izlaska dokumentarca Anatomija laži koji možete od ponedjeljka pogledati na platformi Voyo.

Beyer je ispriku odbacila rekavši da njezina bivša supruga "nije pokazala značajno kajanje za svoje postupke ni prema njoj ni prema njezinoj djeci".

Požari u Los Angelesu

Početkom ove godine, Los Angeles su poharali katastrofalni požari. Pokrenuto je tisuće GoFundMe akcija, a holivudske zvijezde, poput Leonarda DiCaprija, Eve Longorije i Taylor Swift, dale su milijunske donacije. Brojne tvrtke, filmski studiji uključili su se u akcije i tada se ponovno pojavila ona.

Osramoćena scenaristica objavila je na društvenim mrežama da prikuplja novac, ali direktno na svoj Venmo račun.

"Ovo sam samo ja. Čizme na terenu. Bilo je dovoljno izazovno nabaviti hranu za pse dok sam bila evakuirana, a bila sam i na sigurnom mjestu. Dakle, ovo je za ljude koji praktički nemaju ništa i imaju kućne ljubimce s osnovnim potrebama“, stajalo je u objavi koja je kružila Facebookom, Finch je uputila ljude da joj šalju donacije izravno "kako bi izbjegli GoFundMe naknade" ili putem druge bankarske usluge, Zelle.

Finchinu objavu ponovno je objavila producentica serije Jamie Denbo i oštro je kritizirala. Podsjetila je javnost na sve laži i upozorila ih da ne uplaćuju.

"Ova osoba je prevarantica i lažljivica“, rekla je i apelirala na javnost da ne doniraju novac. Sve je komentirala i Finch.

"Svjesna sam, s obzirom na moju prošlost, da ljudi mogu biti skeptični prema mojim naporima prikupljanja sredstava. Pokušavam se iskupiti na što više načina, uključujući i pomaganje svojoj zajednici - posebno u ovim teškim vremenima“, rekla je Finch.

Šokantnu priču o Elisabeth Finch "Anatomija laži" pogledajte od ponedjeljka na platformi Voyo. Ova napeta priča o obmani, manipulaciji i traumi stavlja pred gledatelje ne samo pitanje istine, već i granice ljudske empatije...

