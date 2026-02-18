Dagestanski borac šokirao MMA svijet spektakularnim nokautom

Ramazan Gasanov (32), s impresivnim rekordom 14-0, već je iskusni profesionalac, ali mnogi ga još uvijek ne prate jer nastupa u kazahstanskoj organizaciji Naiza Fighting Championship, koja nije široko poznata izvan lokalne scene. Unatoč tome, njegov nastup ne ostavlja nikoga ravnodušnim.

Na nedavnom eventu Naiza FC 81, Gasanov je u drugoj obrani pojasa velter kategorije zabilježio spektakularan nokaut protiv Wemersona Vitor Fernandesa Lime (13-11-0). Nokaut je postignut već u prvoj rundi – Gasanov je Brazilca bacio hrvačkom tehnikom, supleksom direktno na glavu, a dodatni udarci bili su praktički nepotrebni. Snimka ovog nokauta brzo se proširila svjetskim medijima, donoseći Gasanova pod povećalo međunarodne MMA javnosti.Snimku nokauta POGLEDAJTE OVDJE

Ovakav spektakularan nastup jasno pokazuje da Ramazan Gasanov nije samo neporaženi borac lokalne scene, već perspektivni talent koji bi uskoro mogao dobiti priliku u jednoj od vodećih svjetskih MMA organizacija. Njegov rekord i stil borbe obećavaju zanimljivu budućnost i ističu ga kao jednog od najintrigantnijih novih boraca koji dolaze iz Dagestana.

