Umro je Halid Bešlić

Danas oko 13 sati, u tišini sarajevske bolnice, preminuo je Halid Bešlić, piše Raport.ba. Legenda narodne glazbe i sevdalinke, glas koji je rasplakao i razveselio generacije, ugasio se nakon dugotrajne borbe s bolešću.

Rođen 20. studenog 1953. u selu Knežina, Bešlić je bio više od pjevača — bio je glas Bosne i Hercegovine, izvor i melankolije i nade. Karijeru je započeo krajem 70-ih, a od početaka je nosio težinu i ljepotu ljudskih emocija kroz pjesme poput "Vraćam se majci u Bosnu", "Prvi poljubac" i "Miljacka" — komadi koji su postali himne ljubavi, tuge i doma.

Foto: Tomislav Miletic/pixsell

U svojim posljednjim mjesecima borio se s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Mediji su javili da je smješten na odjelu onkologije u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Prijatelji, kolege i njegova publika znali su da je situacija ozbiljna, a njegov dugogodišnji prijatelj Osman Hadžić izjavio je nedavno da je Halid "mentalno jak" te da "apsolutno ne izgleda kao da je bolestan". Liječnici su, kako su izvještavali mediji, preporučili mirovanje i praćenje stanja, te se pratila funkcija jetre.

Par dana kasnije, pjevačev prijatelj hafiz Nedim Botić potvrdio je u emotivnoj objavi da je "Halid Bešlić u bolnici, dijagnoza rak".

Foto: Goran Jakus/pixsell

Danas, njegova supruga Sejda, sin, unuci, rodbina i prijatelji oplakuju gubitak čovjeka čiji je život bio isprepleten stihovima, izazovima i neugaslom emocijom.

Sjećanje živi

Publika u regiji, od Sarajeva do Zagreba, Beograda, Mostara i dalje, prisjeća se nebrojenih koncerata, trenutaka u kojima je odlazio na bis više puta, u kojima ga je publika molila da ostane, da još jednom otpjeva.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

Njegov opus, diskografija koja traje od albuma "Sijedi starac" 1981. pa do novijih izdanja poput albuma "Trebević" iz 2020., ostaje njegovo vječno naslijeđe. Iako je glas koji je obilježio nekoliko generacija utihnuo, njegove pjesme će nastaviti živjeti u rukama mladih izvođača koje je nadahnuo, u nostalgičnim večerima kad njegovi stihovi dotaknu srca svih prisutnih.

