Girona zadala novi udarac Livakoviću: 'Ne znam što je njegov agent govorio u Hrvatskoj'

Dominik Livaković je u teškoj situaciji. Ovoga je ljeta iz turskog Fenerbahčea otišao na posudbu u španjolskog prvoligaša Gironu s nadom da će tamo dobiti status prvog golmana, no umjesto toga je zvršio 'zacementiran' na klupi.

Nedavno je naš najpoznatiji menadžer Andy Bara, koji je sudijelovao u tom transferu, istaknuo da ga čudi takav rasplet jer su mu rekli da će Livaković braniti.

"Osobno sam zvao klub i trenera, insistirali su da dođe, a Livaković se odrekao velike zarade da bi branio i ostao u formi. Smatrao sam da je odluka ispravna, a onda odjednom ništa. Mislio sam da prvu neće braniti jer je tek došao, ali kada su izgubili 4:0 i opet ga nisu stavili, doslovno sam se smrznuo. Najluđe je to što su čak pitali za cijenu da ga kupe, a ne daju mu braniti", otkrio je Bara u Podcast inkubatoru.

A sada, u četvrtak, je stigao i odgovor na ove Barine riječi iz Španjolske.

Tamošnji novinari su prenijeli što je Bara rekao sportskom direktoru Girone Quiqueu Carcelu koji je odmah dao rezolutan odgovor:

"Ja nikad nisam nekome obećao da će doći ovdje i imati sigurno mjesto. Ne znam što je njegov agent govorio u Hrvatskoj, ali nije istina da sam mu to obećao. Pojavila se opcija da potpišemo Livakovića i nismo oklijevali. Nije došao sa zagarantiranim mjestom. Kao i svi, za njega se mora izboriti".

Trenutno je prvi golman Girone Paulo Gazzaniga i on čvrsto drži 'jedinicu' u sojim rukama i to predstavlja ozbiljen problem za Livakovića kojemu je prijeko potrebana minutaža.

