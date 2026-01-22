FREEMAIL
JAKE RIJEČI /

Sigurdsson Islanđanima poslao poruku koja će odjeknuti: 'Sutra sam samo...'

Sigurdsson Islanđanima poslao poruku koja će odjeknuti: 'Sutra sam samo...'
Foto: Tt News Agency, Tt News Agency/alamy/profimedia

Sudbina je htjela da prvu utakmicu igramo upravo protiv domovine našeg izbornika Dagura Sigurdssona

22.1.2026.
13:09
Sportski.net
Tt News Agency, Tt News Agency/alamy/profimedia
Hrvatska rukometna reprezentacija mora iza sebe ostaviti veliki poraz od Švedske jer već u petak u 15:30 počinje drugi krug protiv Islanda i bitka za polufinale.

Sudbina je htjela da prvu utakmicu igramo upravo protiv domovine našeg izbornika Dagura Sigurdssona. "Jednostavno smo igrali loše i to iritira. Kad primiš gol u posljednjoj sekundi to boli, ali kada igraš loše cijelu utakmicu, to baš iritira", rekao je Sigurdsson u razgovoru za islandski Visir.

"Nismo našli ritam. Igrali smo dvije utakmice protiv Njemačke i nismo bili dobri. Nije tajna da ne igramo kao prošle godine", kazao je Dagur koji je prošle godine na putu do srebra pobijedio i svoj Island. "Uvijek je isto, uvijek zabavno. Puno je mojih prijatelja u hotelu, uvijek se nasmiješim kad ih vidim. Međutim, sutra sam samo Hrvat i dat ću sve od sebe", zaključio je Dagur.

Mi mu samo možemo poželjeti da sve bude kao i prošle godine.

Utakmice Europskog prvenstva gledajte na RTL-u i platformi VOYO.

POGLEDAJTE VIDEO: Leteći Kuzma, sjajni Palicka, iznenađenje Ivana i psovanje Dagura: Ovo su najbolji potezi utakmice

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Dagur Sigurdsson
