Proslavljeni Hrvat: 'Švedska je odigrala savršeno, a meni je kod nas zasmetala jedna stvar'

Marin Šego, bivši rukometni golman, opjevan braneći i za hrvatsku rukometnu reprezentaciju, u razgovoru za Net.hr detaljno analizira uvjerljiv poraz hrvatske rukometne reprezentacije od Švedske na Europskom prvenstvu. Iako je konačni rezultat od osam golova razlike ostavio gorak okus, Šego nudi stručan pogled na uzroke poraza, istaknuvši gotovo savršenu igru protivnika, ali i ključne probleme u redovima Hrvatske, uz dozu optimizma za nastavak natjecanja.

Savršena partija Švedske i nedisciplina u završnici

Šego je na početku analize naglasio kako je Švedska odigrala utakmicu bez greške, što je bio ključan faktor visokog poraza.

Poraz od 8 golova razlike nije lijep niti ugodan, ali u obzir moramo uzeti da je Švedska odigrala savršenu utakmicu. Savršeno su Šveđani odigrali i obranu i napad. Njihov prvi golman je odlično branio, a onda uđe drugi golman i on bude igrač utakmice. Sve im je išlo kao po loju. Marin Šego za Net.hr.

"Savršeno su Šveđani odigrali i obranu i napad. Njihov prvi golman je odlično branio, a onda uđe drugi i on bude igrač utakmice. Sve im je išlo kao po loju", rekao je Šego, priznavši da Hrvatska nije bila na svojoj razini.

Ono što ga je posebno zasmetalo bio je pad u igri Hrvatske u posljednjih petnaestak minuta susreta. Smatra da je nedostatak discipline u ključnim trenucima doveo do toga da poraz bude znatno teži nego što je realno trebao biti.

"Moram priznati da me malo zasmetao taj pad u igri u posljednjoj dionici susreta. Ne znam zašto se to dogodilo, to mi nije jasno. Kao da su se predali. Imali smo nekoliko golova zaostatka i uzimali smo neke šuteve koje nismo trebali, kao da smo imali pet, šest golova plusa. Trebali smo imati veću disciplinu. Da smo je imali, utakmica bi završila tri ili četiri razlike i već bi bilo nekako u redu. Ovako, tih minus osam stvarno ružno izgleda", kritičan je bivši vratar.

Problem vratara i napadačka moć Šveđana

Kao netko tko je godinama stajao među vratnicama, Šego se posebno osvrnuo na učinak hrvatskih vratara, koji je ponovno bio ispod potrebne razine za pobjedu protiv vrhunske momčadi. U današnjem rukometu bez učinka golmana se ne može postići značajni uspjeh. Nikad se bez golmana nije moglo popeti na olimp, na tron, na postolje. Golmani daju nešto više, učinak golmana je iznimno bitan...

"Naši golmani nikako da se popnu iznad deset obrana. Sve je to na oko sedam, osam, a bez golmana vidimo da ne ide i ne ide", jasan je bio Šego.

Dodatno je pojasnio zašto je Švedska toliko neugodan protivnik, usporedivši njihov stil igre s onim slavnog njemačkog kluba.

"Malo me podsjećaju na ekipu Magdeburga, jasno i zašto. Dosta igrača iz švedske reprezentacije igra u Magdeburgu. To je takva ekipa gdje su svi vrhunski igrači. Toliko imaju moćne finte, dominantni su kad uđu u faul i puštaju loptu jako brzo, gdje drugi igrač dolazi u stopostotnu šansu. Protiv takvog napada i rasni golman teško može ući u seriju od petnaestak obrana, za to bi morao imati baš ludi dan."

Polufinale nije nemoguća misija

Unatoč teškom porazu, Šego vjeruje da Hrvatska ima kvalitetu za veliki rezultat i da ovaj poraz ne definira limite momčadi na ovom Euru. Na pitanje je li ovo plafon Hrvatske, odlučno odgovara:

"Ja se iskreno nadam da nije i vjerujem u to da nije."

U nastavku natjecanja Hrvatsku čekaju Island, Slovenija i Mađarska, a Šego je uvjeren da pobjede u tim susretima nisu nedostižne.

"Možemo pobijediti sve četiri reprezentacije i plasirati se u polufinale. Sigurno da nije nerealno, imamo dobru ekipu i dobre momke", optimističan je.

Podsjetio je na mentalitet koji je oduvijek krasio hrvatsku reprezentaciju.

"Hrvatska je kroz zadnjih petnaestak godina uvijek pokazivala da najbolje odigra kad je najteže. Vjerujem da će tako biti i sada."

Poraz od osam razlike sigurno ostavlja psihološki trag, priznaje Šego, ali vjeruje u iskustvo i mentalnu snagu igrača. "Nije isto izgubiti dva ili osam razlike, ali mislim da su naši igrači dovoljno kvalitetni i iskusni da se mogu dignuti u ova dva dana i okrenuti turnir na našu stranu", zaključio je Marin Šego.

