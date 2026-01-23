Šola izgubio živce zbog 'prevaranta' Islanđanina: 'Ovaj gospodin sramoti nas vratare'

Hrvatska rukometna reprezentacija krenula je pobjedom u drugi krug natjecanja na Europskom prvenstvu.

Nakon uvodne dvije pobjede, protiv Gruzije i Nizozemske, ali i kasnijeg poraza od Švedske zbog kojeg ne prenosimo bodove u daljnju fazu natjecanja, na red je došao Island, a naši su slavili rezultatom 30:29.

Naši su oduševili agresivnošću i borbenošću, a 'platio' je i islandski golman Viktor Gísli Hallgrímsson koji je dvaput dobio loptom u glavu. Pokušao je iznuditi od sudaca isključenje za naše igrače, a njegove reakcije posebno se nisu svidjele proslavljenom golmanu Vladi Šoli koji je sada stručni komentator na RTL-u.

"Ja ne znam što islandski vratar želi. Pa udarac je s devet metara. Ako ne stigneš reagirati da makneš glavu ili staviš ruke, nemoj biti vratar. Šta sad? Ovo novo pravilo radi nesportaše od golmana. Smiješno", rekao je nakon što je 204 cm visokog Islanđanina prvo pogodio Zvonimir Srna u 35. minuti.

Treba napomenuti kako postoji pravilo po kojem igrač može dobiti dvije minute isključenja ili čak i crveni karton ako protivničkog vratara loptom pogodi u glavu, no ono se obično primjenjuje samo kod sedmeraca ili čistih šansi za gol.

Nije se Hallgrímssonu još ni 'vratila slika', a niti nestala velika crvena oteklina na licu kada se lopta u 48. minuti nakon udarca Matea Maraša od stative ponovno žestoko odbila Hallgrimssonu u glavu. Opet je ostao ležati, a Šola ponovno komentirao.

"Ovaj gospodin na golu Islanda sramoti nas vratare. Svako malo kad ga lopta dotakne u glavu, on nešto", poručio je Šola.

