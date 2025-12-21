FREEMAIL
SARKAZAM /

Pep iznenadio novinare odgovorom o Gvardiolu i Hrvatskoj: 'Ovo sam ga pitao'

Pep iznenadio novinare odgovorom o Gvardiolu i Hrvatskoj: 'Ovo sam ga pitao'
Foto: Matt West/shutterstock Editorial/profimedia

Sviđa li vam se moj odgovor? Dobro. Nije istina, ali nije važno, zar ne?

21.12.2025.
10:05
Sportski.net
Matt West/shutterstock Editorial/profimedia
Manchester City je u 17. kolu engleske Premier lige slavio protiv West Hama rezultatom 3:0. Za ‘Građane’ je dvaput poentirao sjajni norveški ‘stroj za golove’ Erling Haaland, dok je jedan pogodak postigao Tijani Reijnders.

No sjajna igra Manchester Cityja u zadnje vrijeme nije ono o čemu su engleski mediji nakon utakmice pričali. Oni su pisali o jednom kadru koji su kamere uhvatile nakon utakmice, u kojem trener Cityja Pep Guardiola razgovara s hrvatskim reprezentativcem Joškom Gvardiolom. Pep, koji je poznat po „davanju instrukcija“ svojim igračima čak i nakon pobjeda, upitan je o tome nakon utakmice, na što je sarkastično odgovorio.

„Razgovarali smo o tome kako je u Hrvatskoj, kako su praznici. Idem vidjeti svog tatu [za Božić], koji ima 94 godine, na nekoliko dana, a poslije idem u Hrvatsku, na neke plaže. I zato sam pitao: ‘Kamo moram ići?’ Sviđa li vam se moj odgovor? Dobro. Nije istina, ali nije važno, zar ne?“, izjavio je Guardiola pa nastavio: „Rekao sam igračima: ‘Sretan sam, sretan Božić svima’, ali to neće biti dovoljno ako se ne poboljšamo!“

Manchester CityPep GuardiolaJoško GvardiolPremier League
Pep iznenadio novinare odgovorom o Gvardiolu i Hrvatskoj: 'Ovo sam ga pitao'