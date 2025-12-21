Aleksandra Prijović bila je na nekoliko zahvata: Izvor otkrio što je 'popravila' na sebi
Popularna pjevačica, poznata po tome da uvijek njeguje dotjeran, ali odmjeren stil, navodno je napravila nekoliko manjih estetskih korekcija kako bi se, kako kažu izvori, osjećala još bolje u vlastitoj koži
Jedna od trenutačno najpoznatijih regionalnih pjevačica, Aleksandra Prijović (30), koja je početkom rujna rodila svoje drugo dijete, odlučila je nakon porođaja posvetiti vrijeme sebi i svom izgledu.
Kako doznaje Informer, Aleksandra je pričekala da prođe određeno vrijeme nakon porođaja, a potom se odlučila na diskretne zahvate.
Odradila nekoliko intervencija
"Aleksandra je sačekala da prođe malo vremena nakon porođaja, pa je odlučila popuniti jagodice, usne i odraditi botoks, ali je pazila da ne pretjera i da zadrži svoj prirodni izgled", otkrio je izvor blizak pjevačici.
Prijović nikada nije skrivala da nema ništa protiv estetskih zahvata, sve dok su, kako je sama ranije isticala, u granicama normale i ne mijenjaju osobni opis. Upravo takav pristup, čini se, zadržala je i ovoga puta.
Nedavno se pojavila na koncertu Saše Kovačevića u beogradskom Sava Centru, gdje je privukla pažnju svježim i blistavim izgledom. Mnogi su primijetili da izgleda odmorno, zadovoljno i samouvjereno, što je dodatno potaknulo nagađanja o suptilnim estetskim zahvatima.
Podsjetimo, Aleksandra je poznata po luksuznom životnom stilu, a ranije je u medijima odjeknula informacija da za starijeg sina plaća vrtić čak 30.000 eura. Ipak, bez obzira na sve komentare, pjevačica ostaje dosljedna sebi – njeguje prirodan izgled, ali ne skriva da koristi moderne metode kako bi se osjećala i izgledala najbolje moguće.
