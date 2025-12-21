FREEMAIL
DISKRETNE KOREKCIJE /

Aleksandra Prijović bila je na nekoliko zahvata: Izvor otkrio što je 'popravila' na sebi

Aleksandra Prijović bila je na nekoliko zahvata: Izvor otkrio što je 'popravila' na sebi
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Popularna pjevačica, poznata po tome da uvijek njeguje dotjeran, ali odmjeren stil, navodno je napravila nekoliko manjih estetskih korekcija kako bi se, kako kažu izvori, osjećala još bolje u vlastitoj koži

21.12.2025.
10:03
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Jedna od trenutačno najpoznatijih regionalnih pjevačica, Aleksandra Prijović (30), koja je početkom rujna rodila svoje drugo dijete, odlučila je nakon porođaja posvetiti vrijeme sebi i svom izgledu.

Popularna pjevačica, poznata po tome da uvijek njeguje dotjeran, ali odmjeren stil, navodno je napravila nekoliko manjih estetskih korekcija da bi se, kako kažu izvori, osjećala još bolje u vlastitoj koži.

Aleksandra Prijović bila je na nekoliko zahvata: Izvor otkrio što je 'popravila' na sebi
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Kako doznaje Informer, Aleksandra je pričekala da prođe određeno vrijeme nakon porođaja, a potom se odlučila na diskretne zahvate.

Odradila nekoliko intervencija

"Aleksandra je sačekala da prođe malo vremena nakon porođaja, pa je odlučila popuniti jagodice, usne i odraditi botoks, ali je pazila da ne pretjera i da zadrži svoj prirodni izgled", otkrio je izvor blizak pjevačici.

Prijović nikada nije skrivala da nema ništa protiv estetskih zahvata, sve dok su, kako je sama ranije isticala, u granicama normale i ne mijenjaju osobni opis. Upravo takav pristup, čini se, zadržala je i ovoga puta.

 

Nedavno se pojavila na koncertu Saše Kovačevića u beogradskom Sava Centru, gdje je privukla pažnju svježim i blistavim izgledom. Mnogi su primijetili da izgleda odmorno, zadovoljno i samouvjereno, što je dodatno potaknulo nagađanja o suptilnim estetskim zahvatima.

Podsjetimo, Aleksandra je poznata po luksuznom životnom stilu, a ranije je u medijima odjeknula informacija da za starijeg sina plaća vrtić čak 30.000 eura. Ipak, bez obzira na sve komentare, pjevačica ostaje dosljedna sebi – njeguje prirodan izgled, ali ne skriva da koristi moderne metode kako bi se osjećala i izgledala najbolje moguće.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Rekordi u potrošnji, a cijene i dalje rastu! Ekonomski stručnjak: 'Ljudi itekako osjećaju poskupljenja...'

Aleksandra PrijovićEstetske Korekcije
komentara
najčitanije
