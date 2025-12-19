Nitko ih ne sluša: 'Svaki drugi ima fakultet, a svaki treći ovdje razvije depresiju'

Noćni izlasci u Zagrebu omiljena su razonoda Filipinke Camille Faith Bequio. Ovdje radi kao dadilja, a u Hrvatsku je stigla prije dvije godine.

Rekla nam je: „Sretna sam u Hrvatskoj jer sam ovdje našla novi život! Hrvatsku obitelj, prijatelje i dečka!“

Ipak, nisu svi strani radnici te sreće. Prema istraživanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, 35 posto stranih radnika ima simptome depresije koji su se razvili nakon dolaska u Zagreb.

'Nitko ih ne sluša - oni su tijela bez glasa'

Dinko Štajduhar iz Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti NZJZ-a dr. Andrija Štampar pojašnjava: „Njihov boravak ovdje je – oni su tijela bez glasa. To su ljudi koji ovdje obavljaju poslove, njih nitko ne sluša, oni ni s kim ne razgovaraju, nikome ne mogu čak ni reći koje su njihove potrebe.“

Prema rezultatima istraživanja, 57 posto ima minimalno znanje hrvatskog jezika, a njih 20 posto ne govori engleski. No više od 50 posto stranih radnika ima završen fakultet. Podaci su poražavajući i kada je riječ o korištenju zdravstvene zaštite.

Ivana Kolčić, voditeljica Službe za znanost i nastavu NZJZ-a dr. Andrija Štampar, kaže: „Iznenadilo nas je, to nismo očekivali, da samo 40 posto osoba ima svog liječnika obiteljske medicine. A na to svi imaju pravo. Dakle, ili nisu imali vremena ili se nisu snašli.“

Samo 4 posto žena ima ginekologa

Samo 7 posto radnika ima stomatologa, a svega 4 posto stranih radnica ima svog ginekologa.

U Hrvatskoj, prema podacima Državnog zavoda za mirovinsko osiguranje, živi više od 135 tisuća stranih radnika. Najveći dio doselio se iz trećih zemalja svijeta, gdje su prisutne bolesti koje su u Europi iskorijenjene.

Branko Kolarić, ravnatelj NZJZ-a dr. Andrija Štampar, navodi: „Pokazuje se već da se epidemiološka slika mijenja, u području tuberkuloze imamo povećanje broja oboljelih. Bio je i jedan slučaj trbušnog tifusa, kojeg mi inače nemamo. Ali, velim, sve su to bolesti koje se lako liječe, zato smo i educirali zdravstvene radnike da ih prepoznaju.“

Hrvatska zato uvodi strože zdravstvene uvjete za boravak – državljani trećih zemalja morat će, s početkom iduće godine, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak priložiti i potvrdu o zdravstvenom stanju i cijepljenju, koja ne smije biti starija od 90 dana.

