Nitko ih ne sluša: 'Svaki drugi ima fakultet, a svaki treći ovdje razvije depresiju'
Samo četiri posto stranih radnica ima svog ginekologa, dok sveukupno samo njih sedam posto ima odabranog stomatologa. Od njih 10, svega četiri ih ima odabranog obiteljskog liječnika
Noćni izlasci u Zagrebu omiljena su razonoda Filipinke Camille Faith Bequio. Ovdje radi kao dadilja, a u Hrvatsku je stigla prije dvije godine.
Rekla nam je: „Sretna sam u Hrvatskoj jer sam ovdje našla novi život! Hrvatsku obitelj, prijatelje i dečka!“
Ipak, nisu svi strani radnici te sreće. Prema istraživanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, 35 posto stranih radnika ima simptome depresije koji su se razvili nakon dolaska u Zagreb.
'Nitko ih ne sluša - oni su tijela bez glasa'
Dinko Štajduhar iz Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti NZJZ-a dr. Andrija Štampar pojašnjava: „Njihov boravak ovdje je – oni su tijela bez glasa. To su ljudi koji ovdje obavljaju poslove, njih nitko ne sluša, oni ni s kim ne razgovaraju, nikome ne mogu čak ni reći koje su njihove potrebe.“
Prema rezultatima istraživanja, 57 posto ima minimalno znanje hrvatskog jezika, a njih 20 posto ne govori engleski. No više od 50 posto stranih radnika ima završen fakultet. Podaci su poražavajući i kada je riječ o korištenju zdravstvene zaštite.
Ivana Kolčić, voditeljica Službe za znanost i nastavu NZJZ-a dr. Andrija Štampar, kaže: „Iznenadilo nas je, to nismo očekivali, da samo 40 posto osoba ima svog liječnika obiteljske medicine. A na to svi imaju pravo. Dakle, ili nisu imali vremena ili se nisu snašli.“
Samo 4 posto žena ima ginekologa
Samo 7 posto radnika ima stomatologa, a svega 4 posto stranih radnica ima svog ginekologa.
U Hrvatskoj, prema podacima Državnog zavoda za mirovinsko osiguranje, živi više od 135 tisuća stranih radnika. Najveći dio doselio se iz trećih zemalja svijeta, gdje su prisutne bolesti koje su u Europi iskorijenjene.
Branko Kolarić, ravnatelj NZJZ-a dr. Andrija Štampar, navodi: „Pokazuje se već da se epidemiološka slika mijenja, u području tuberkuloze imamo povećanje broja oboljelih. Bio je i jedan slučaj trbušnog tifusa, kojeg mi inače nemamo. Ali, velim, sve su to bolesti koje se lako liječe, zato smo i educirali zdravstvene radnike da ih prepoznaju.“
Hrvatska zato uvodi strože zdravstvene uvjete za boravak – državljani trećih zemalja morat će, s početkom iduće godine, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak priložiti i potvrdu o zdravstvenom stanju i cijepljenju, koja ne smije biti starija od 90 dana.
POGLEDAJTE VIDEO