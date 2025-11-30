FREEMAIL
SUBOTNJA ŠPICA U ZADRU /

Svi su gledali samo u nju! Nitko nije skidao pogled s dame u crnom čipkastom minjaku i štiklama

Foto: Bojan Bogdanić
1 /26
Subotnja špica u Zadru ponovno je izmamila mnoštvo građana na omiljene gradske ulice. Zadranke i Zadrani iskoristili su sunčano jutro za laganu šetnju, kavu na terasama i druženje u opuštenoj atmosferi. Posebno su se isticale mlađe Zadranke koje su i ovoga vikenda pokazale kako se s lakoćom nosi urbani, ležerni stil. Street style kombinacije bile su raznolike – od toplih, udobnih tonova do odvažnijih modnih rješenja. Atmosferu subotnje zadarske špice možete pogledati i na portalu eZadar.

30.11.2025.
9:40
Hot.hr
Bojan Bogdanić
Zadaršpica
SUBOTNJA ŠPICA U ZADRU /
