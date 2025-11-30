Svi su gledali samo u nju! Nitko nije skidao pogled s dame u crnom čipkastom minjaku i štiklama

Subotnja špica u Zadru ponovno je izmamila mnoštvo građana na omiljene gradske ulice. Zadranke i Zadrani iskoristili su sunčano jutro za laganu šetnju, kavu na terasama i druženje u opuštenoj atmosferi. Posebno su se isticale mlađe Zadranke koje su i ovoga vikenda pokazale kako se s lakoćom nosi urbani, ležerni stil. Street style kombinacije bile su raznolike – od toplih, udobnih tonova do odvažnijih modnih rješenja. Atmosferu subotnje zadarske špice možete pogledati i na portalu eZadar.