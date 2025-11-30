Slavi 40 godina: Pogledajte kako se Kaley Cuoco mijenjala od ‘Teorije velikog praska’ do danas

Američka glumica Kaley Cuoco (40), najpoznatija po ulozi Penny u kultnoj seriji Teorija velikog praska, danas slavi svoj 40. rođendan. Tijekom gotovo tri desetljeća karijere izrasla je iz dječje zvijezde u jednu od najplaćenijih glumica na televiziji. Povodom njezinog rođendana donosimo galeriju u kojoj možete vidjeti kako se Kaley mijenjala kroz godine – od ranih uloga, preko planetarne slave, do današnje uloge uspješne producentice, majke i glumice s upečatljivim stilom.