HOLIVUDSKA IKONA /

Slavi 40 godina: Pogledajte kako se Kaley Cuoco mijenjala od ‘Teorije velikog praska’ do danas

Slavi 40 godina: Pogledajte kako se Kaley Cuoco mijenjala od ‘Teorije velikog praska’ do danas
Foto: John Salangsang/shutterstock Editorial/profimedia
Kaley Cuoco odrasla je u Kaliforniji, a prvu televizijsku ulogu dobila je još kao djevojčica u 90-ima.
1 /24
Američka glumica Kaley Cuoco (40), najpoznatija po ulozi Penny u kultnoj seriji Teorija velikog praska, danas slavi svoj 40. rođendan. Tijekom gotovo tri desetljeća karijere izrasla je iz dječje zvijezde u jednu od najplaćenijih glumica na televiziji. Povodom njezinog rođendana donosimo galeriju u kojoj možete vidjeti kako se Kaley mijenjala kroz godine – od ranih uloga, preko planetarne slave, do današnje uloge uspješne producentice, majke i glumice s upečatljivim stilom.

30.11.2025.
7:13
Hot.hr
Matt Baron/bei/shutterstock Editorial/profimedia
Kaley CuocoRođendanTeorija Velikog Praksa
