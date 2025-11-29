Relikvije Alojzija Stepinca stigle u crkvu Presvetoga Trojstva

Relikvije bl. Alojzija Stepinca ispraćene su u subotu iz Bogoslužnog prostora bl. Alojzija Stepinca na Kaptolu u Krašić, gdje su stigle u 16,45 sati uz dva stajanja - kod Bogoslužnog prostora bl. Ivana Merza u Zagrebu-Špansko i kod župne crkve Uzvišenja Svetoga Križa u Kerestincu.

Po dolasku u Krašić misno slavlje u 17 sati u župnoj crkvi Presvetoga Trojstva predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.

Kutleša je odlučio da se od subote, 29. studenoga, do završetka Jubilarne godine relikvije (tijelo) bl. Alojzija Stepinca prenesu na čašćenje u župnu crkvu Presvetoga Trojstva u Krašiću.

Znak nade i hrabrosti

Kutleša je u proglasu podsjetio na kraj mjeseca studenoga 1952. godine, kada je objavljena vijest da će papa Pio XII. zagrebačkoga nadbiskupa Alojzija Stepinca kreirati kardinalom.

"Ova je vijest vjernicima naše mjesne Crkve i domovine bila snažan poticaj – znak nade i hrabrosti u teškim okolnostima Blaženikova zatočeništva u rodnom Krašiću", napomenuo je.

Vjernicima je poručio kako "ne zaboravljamo da je za Blaženika temelj razuma i vjere bila čvrsta sigurnost da se nada polaže jedino u Krista".

U želji da se po primjeru blaženoga Alojzija ojača naše povjerenje u Boga, odlučujem da se od 29. studenoga do završetka Jubilarne godine Blaženikove relikvije (tijelo) prenesu na čašćenje vjernome puku u župnu crkvu Presvetoga Trojstva u Krašiću, rekao je nadbiskup i dodao kako se to događa 65 godina nakon njegova preseljenja u vječnost.

"Dok nas neumorno prate vijesti o ratovima, neprijateljstvima i nasilju, pozivam vjernike da se tijekom došašća upute na hodočašće u Krašić, počaste Blaženikove relikvije te se zadrže u klanjanju pred izloženim Presvetim Oltarskim Sakramentom".

Neka ovaj čin potvrdi našu vjernost Kristu i zahvalnost za Blaženika, dok ustrajno molimo dan kada će njegova svetost biti priznata u cijeloj Crkvi, poručio je Kutleša.