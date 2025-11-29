FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEODOLJIVA DIVA /

Dugonoga 'ruska bomba' zablistala u žutoj haljini i ukrala pažnju kamere

Dugonoga 'ruska bomba' zablistala u žutoj haljini i ukrala pažnju kamere
Foto: Boaz/backgrid/backgrid Usa/profimedia
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ruska glumica i manekenka Gia Skova (34) ponovno je privukla pažnju javnosti, ovoga puta tijekom sunčanog vikenda zahvalnosti u Santa Monici. Zvijezda koja je karijeru započela na modnim pistama Milana, Pariza i Tokija, poznata je po svojim upečatljivo dugim nogama i glamuroznom stilu, a sada je osvojila i kalifornijsko sunce.

Gia je snimljena u nježnoj žutoj haljini i ležerno prebačenom puloveru dok je uživala u toplom danu i kratkoj igri na ljuljačkama, ostavljajući dojam opuštene, ali neodoljive filmske dive.

29.11.2025.
17:42
Hot.hr
Boaz/backgrid/backgrid Usa/profimedia
Manekenka
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEODOLJIVA DIVA /
Dugonoga 'ruska bomba' zablistala u žutoj haljini i ukrala pažnju kamere