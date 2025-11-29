FREEMAIL
BROJNA POZNATA LICA /

Špica u Zagrebu je gorila: Pogledajte tko je sve bio u šetnji centrom metropole

Špica u Zagrebu je gorila: Pogledajte tko je sve bio u šetnji centrom metropole
Foto: Sanjin Strukic/pixsell
Paula Čatipović
1 /14
nginx

Subotnja špica u centru Zagreba ponovno je okupila poznata lica koja su privlačila pažnju prolaznika. Dok su se građani bavili shoppingom i kavama, gradskim ulicama šetali su i brojni pripadnici domaće javne scene. Među njima su ove subote viđeni Paula Čatipović (28), voditeljica, spisateljica i fotomode, zatim Mirela Holy (53), bivša ministrica i dugogodišnja aktivistica, kao i Olja Vori (44), splitska ikona stila.

Zagrebačku rutu odradili su i poduzetnik Tomislav Horvatinčić (77), glazbenik i producent Miro Ungar (88), poduzetnik Niko Tokić Kartelo (59) te poduzetnik Josip Radeljak (82). Svaki od njih prošetao je u svom stilu, pogledajte fotografije s ulica koje su ove subote bile prava pozornica domaćih celebrityja.

29.11.2025.
18:42
Hot.hr
Sanjin Strukic/pixsell
Mirela HollyPaula Čatipović.Olja VoriTomislav HorvatinčićMiro UngarNiko Tokić KarteloJosip Radeljak
Špica u Zagrebu je gorila: Pogledajte tko je sve bio u šetnji centrom metropole