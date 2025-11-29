FREEMAIL
IZ FAZE U FAZU /

Je li ovo Baby Lasagna ili mladi Johnny Depp? Pogledajte kako se sve mijenjao

Foto: Igor Soban/pixsell
1 /24
Baby Lasagna ponovno je zapalio atmosferu, ovaj put u potpuno drukčijem, simfonijskom izdanju. Marko Purišić (30), naš eurovizijski fenomen, nastupio je u HNK-u uz pratnju simfonijskog orkestra u aranžmanu Maka Murtića, a publika je ostala bez daha.

No osim impresivnog nastupa, Marko je pažnju je privukao i frizurum. Naime, kao što se može vidjeti na fotografijama, Marko se pojavio s crnom kosom, u potpuno novom, tamnom izdanju, pa sad izgleda pomalo poput Johnnyja Deppa. 

U galeriji donosimo sve njegove transformacije: od ružičaste, preko plave, pa sve do obrijane glave. Pogledajte kako se Baby Lasagna mijenjao kroz vrijeme i kako svaka njegova faza postane hit.

29.11.2025.
22:32
Hot.hr
Igor Soban/pixsell
Baby LasagnaFrizura
Je li ovo Baby Lasagna ili mladi Johnny Depp? Pogledajte kako se sve mijenjao