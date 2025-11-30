FREEMAIL
Blagdanska čarolija je počela: Izdvojili smo 40 vaših prekrasnih adventskih vijenaca

Foto: Dražena Dončević Mrazović/ Anja Pavlović/ Marina Pešić
Jedno od najprepoznatljivijih obilježja adventskog razdoblja je adventski vijenac, koji svoje korijene vuče iz 19. stoljeća u sjevernoj Europi, a danas se koristi znatno šire od izvornog vjerskog konteksta.

Postao je uobičajeni element blagdanskog uređenja doma i početka priprema za Božić. Paljenje svijeća svake adventske nedjelje i oduvijek ima  snažnu simboliku, ali istovremeno služi i kao prigoda za okupljanje obitelji.

Mnogi uživaju u izradi vlastitih adventskih vijenaca, kombinirajući različite materijale i ukrase kako bi stvorili jedinstvenu blagdansku dekoraciju. Drugi pak posebnu pažnju pridaju odabiru gotovog vijenca u prodavaonici ili cvjećarni, tražeći onu verziju koja savršeno odgovara njihovom stilu. U oba slučaja, cilj je isti – unijeti toplinu, svjetlo i blagdanski ugođaj u prostor uoči Božića.

Na Facebook stranicu Net.hr-a poslali ste nam velik broj fotografija svojih blagdanskih aranžmana, a mi smo izdvojili vaših 40 prekrasnih adventskih vijenaca. Od bogatih tradicionalnih aranžmana s crvenim svijećama i borovim granama do minimalističkih modernih verzija u neutralnim tonovima, svaki vijenac odražava osobni stil svakog od vas.

Pozivamo vas da pogledate galeriju te da i dalje s nama dijelite fotografije vaših adventskih vijenaca putem naše službene Facebook stranice Net.hr

30.11.2025.
7:19
Magazin.hr
Dražena Dončević Mrazović/ Anja Pavlović/ Marina Pešić
Adventski VijenacBožićAdvent 2025BlagdaniSvijeće
