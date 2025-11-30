Veseli Djed Božićnjak postao zvijezda subotnje špice u Čakovcu

Subotnja špica u Čakovcu ovoga je vikenda donijela prve prizore blagdanske čarolije. Dan uoči paljenja prve adventske svijeće, grad je već obasjan svjetlucavim ukrasima, božićnim drvima i prepoznatljivim adventskim detaljima koji najavljuju ulazak u najljepše doba godine.

Centar je živnuo uz šetače, obitelji, umirovljenike i mlade koji su, unatoč zimskim temperaturama, izašli uživati u atmosferi prosinca. Blagdanski ugođaj širio se ulicama, ali i toplim kafićima punim posjetitelja koji su se sklanjali od hladnoće uz kavu, čaj i prve božićne melodije.

Večeras će diljem Međimurja biti zapaljena prva adventska svijeća, simbol nade i početka novog vremena, a današnji prizori jasno pokazuju da je Čakovec potpuno spreman za prosinac.

