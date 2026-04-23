TOTALNA POMAMA /

Beauty groznica u Zagrebu: Svi žele prvi ući u Sephoru, pogledajte redove prije otvorenja

Gužva, uzbuđenje i nestrpljenje obilježili su jutro, dok su čeka da se vrata otvore točno u podne

23.4.2026.
10:41
Hot.hr
Dugo iščekivani dolazak poznatog beauty lanca napokon se ostvario - Sephora danas točno u podne otvara svoja vrata u zagrebačkom City Center One East, a interes je nadmašio sva očekivanja.

Već od ranih jutarnjih sati ispred trgovine počeli su se stvarati redovi. Brojni ljubitelji kozmetike, ali i vjerni fanovi ovog svjetski poznatog brenda, strpljivo su čekali trenutak kada će napokon moći zakoračiti u prvu Sephoru u Hrvatskoj.

Dolazak Sephore na domaće tržište razveselio je mnoge, posebno Hrvatice koje već godinama prate ponudu ovog popularnog lanca i kupuju njegove proizvode u inozemstvu ili online. Sada će imati priliku sve to doživjeti i uživo – na jednoj adresi u Zagrebu.

Otvorenje je tako postalo pravi mali događaj za beauty zajednicu, a atmosfera ispred trgovine jasno pokazuje koliko se ovaj trenutak dugo iščekivao. Gužva, uzbuđenje i nestrpljenje obilježili su jutro, dok su čeka da se vrata otvore točno u podne.

Nema sumnje - dolazak Sephore označava novo poglavlje za beauty scenu u Hrvatskoj, a sudeći po prvom danu, interes neće tako brzo splasnuti.

POGLEDAJTE VIDEO: Opasni trend zabrinuo Hrvate, stručnjakinja upozorila - 'Djeci može spržiti kožu'

SephoraOtvaranje TrgovineKozmetikaOtvorenje Dućana
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike