Beauty groznica u Zagrebu: Svi žele prvi ući u Sephoru, pogledajte redove prije otvorenja

Dugo iščekivani dolazak poznatog beauty lanca napokon se ostvario - Sephora danas točno u podne otvara svoja vrata u zagrebačkom City Center One East, a interes je nadmašio sva očekivanja.

Već od ranih jutarnjih sati ispred trgovine počeli su se stvarati redovi. Brojni ljubitelji kozmetike, ali i vjerni fanovi ovog svjetski poznatog brenda, strpljivo su čekali trenutak kada će napokon moći zakoračiti u prvu Sephoru u Hrvatskoj.

Dolazak Sephore na domaće tržište razveselio je mnoge, posebno Hrvatice koje već godinama prate ponudu ovog popularnog lanca i kupuju njegove proizvode u inozemstvu ili online. Sada će imati priliku sve to doživjeti i uživo – na jednoj adresi u Zagrebu.

Otvorenje je tako postalo pravi mali događaj za beauty zajednicu, a atmosfera ispred trgovine jasno pokazuje koliko se ovaj trenutak dugo iščekivao. Gužva, uzbuđenje i nestrpljenje obilježili su jutro, dok su čeka da se vrata otvore točno u podne.

Nema sumnje - dolazak Sephore označava novo poglavlje za beauty scenu u Hrvatskoj, a sudeći po prvom danu, interes neće tako brzo splasnuti.

