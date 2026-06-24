Ona ruši sva pravila, on ih slijedi bez pogovora: Upoznajte zvijezde prve VOYO ORIGINAL serije

U središtu priče nalazi se Marina Kapov, samohrana majka troje djece koja radi kao čistačica u jednoj zagrebačkoj policijskoj postaji. Iako na prvi pogled djeluje kao sasvim obična žena, Marina krije nevjerojatan talent – njezin kvocijent inteligencije iznosi čak 160. Kada slučajno riješi složen zločin koji je mjesecima zbunjivao istražitelje, njezine sposobnosti ne prolaze nezapaženo. Policija joj ubrzo nudi mjesto konzultantice, a Marina započinje suradnju s inspektorom Tomislavom Ramljakom, kojega glumi Luka Peroš. Njih dvoje čine neobičan istražiteljski tandem. Dok se Tomislav strogo drži pravila i procedure, Marina se oslanja na intuiciju, kreativnost i nekonvencionalne metode. Upravo te razlike postaju njihova najveća prednost u rješavanju slučajeva.

Povratak Luke Peroša domaćim projektima

Za Luku Peroša, kojeg publika poznaje po međunarodnim uspješnicama poput serije La Casa de Papel, sudjelovanje u prvom hrvatskom Voyo Originalu bilo je prirodan izbor. 'Dugo nisam radio televizijsku komediju i upravo me to privuklo projektu. Sam format serije je zabavan i drugačiji, što mi je bio dodatni motiv za sudjelovanje', rekao je Peroš. Serija ujedno označava njegov povratak domaćim produkcijama nakon više od deset godina rada na međunarodnim projektima. Za svoju kolegicu Dajanu Čuljak ima samo riječi hvale. 'Dajana je pravo čudo. Nevjerojatno je talentirana, puna energije i odličnog ritma. Uz takvog kolegu posao uvijek postaje lakši i zabavniji. Drago mi je što su nas spojili u ovom projektu i dali nam prostora za igru', istaknuo je.

Foto: voyo

Dajana Čuljak: 'Velik dio Marine dolazi iz mene same'

Dajana Čuljak priznaje kako se s likom Marine povezala već na samom početku. 'Bila sam presretna kada sam dobila ulogu. Marina je energična, duhovita i nepredvidiva, a Luka kao inspektor Tomislav bio je šlag na torti', kaže glumica. Pripremajući se za ulogu proučavala je međunarodne verzije serije, no inspiraciju je pronalazila i u svakodnevnim situacijama. 'Inspiraciju za Marinu nalazila sam posvuda – u filmovima, serijama i ljudima koje susrećem. No velik dio nje dolazi i iz mene same jer sam, poput Marine, energična i volim se zabavljati. Zato sam istinski uživala tijekom cijelog snimanja', otkriva Čuljak.

Zagreb kao važan dio priče

Radnja serije smještena je u Zagreb tijekom ljeta i kasnog ljeta, a gradske lokacije igraju važnu ulogu u stvaranju prepoznatljive atmosfere. Vizualna privlačnost hrvatske metropole dodatno naglašava dinamičan karakter priče koja spaja kriminalističke istrage, humor i obiteljske odnose.

Serija 'IQ 160' vas uskoro očekuje na platformi Voyo.