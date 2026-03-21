Mnogi pohrlili kod vulkanizera, a ovo ne znaju. Stručnjaci upozoravaju na važnu granicu od 7 stupnjeva

U radioni vulkanizera je radno jer proljetne temperature zovu na ljetne gume, a neki su na zamjenu krenuli i ranije.

"Došao sam zamijeniti gume, imam stare i potrošene, za četiri nove ljetne", rekao je Zagrepčanin Jakov Omazić.

Radi sigurnosti, kako bi sačuvao zimske gume, na zamjenu se odlučio i Stipe Kutleša iz Imotskog.

"Auto mi je u garaži, ne vozim ga preko tjedna, pa radi gužve. Ne bih volio upasti u gužvu", kaže. Danas je imao sreće - kupio je gume i odmah došao na red. I tako će biti još kratko, a onda od sredine travnja kreću veće gužve jer počinje razdoblje ljetnih guma.

Razlika ljetnih i zimskih guma

A kakve su to ljetne gume? "Zbog same konstrukcije, tvrđa je smjesa i bolje se ponaša na vrućem i toplijem asfaltu", pojašnjava voditelj odjela nabave guma u vulkanizerskoj radioni Damir Hrncic.

Objasnio je i što bi se dogodilo sa zimskim gumama na višim temperaturama: "Lamelice bi se spojile, zavarile i guma ne bi odradila kočenje na mokroj podlozi, produžili bi kočioni put".

A to produljenje puta kočenja, ako nemamo prikladne gume, može biti i do pet, šest ili više metara, što je duljina pješačkog prijelaza, ističe prometni stručnjak i dekan Fakulteta prometnih znanosti Marko Šoštarić.

"Znači, dobra guma vam može skratiti put kočenja za pet-šest metara pri brzini 50 kilometara na sat i to je razlika hoćete li stat ispred pješačkog prijelaza ili ćete nekog udariti", dodaje.

Razlika u temperaturama

Ključni faktor su ovdje - temperature. "Ljetne gume su prilagođene za temperaturu iznad sedam stupnjeva, a zimske su prilagođene za temperature ispod sedam stupnjeva. I kad je prosječna preko sedam stupnjeva, onda treba staviti ljetne gume", savjetuje Šoštarić.

Do sredine travnja još ima vremena, a kad pravo proljeće dođe, gume treba skladištiti na na ispravan način.

"Preporuka je, budući da nemaju svi stalažu za gume, staviti u vreću jedna na drugu i ne opterećivati s nečim gore. Ljudi znaju stavit nešto gore, bolje ne, da ne bi bilo nekih deformacija", napominje Hrncic.

Zakon jasno kaže - obavezna je zimska oprema do 15. travnja, no to znači i ljetne gume uz lance za snijeg u slučaju da se zima iznenada vrati.