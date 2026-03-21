Toggle password visibility
ČISTA EMOCIJA /

Kuzmanović briljirao za vrijeme intoniranja Lijepe naše: Pogledajte što je majstor izveo

Prije početka utakmice Hrvatske i Švicarske, druge prijateljske u dva dana, ovog puta u Osijeku, Dominik Kuzmanović brilljirao je. U trenutku početka intoniranja hrvatske himne Lijepe naše, Kuzma je zatvorio oči, onako duboko, istinski, a onda je emotivno, u transu, počeo pjevati. Nakon toga je "progledao" i nastavio jednako emotivno. Tako se to radi, tako se voli Hrvatska, tako se pjeva Lijepa naša, najljepša himna na svijetu. Bravo Kuzma, bravo i ostali naši brončani junaci. 

Utakmicu Hrvatske i Švicarske možete gledati na RTL-u 2 i Voyo. 

21.3.2026.
17:14
Silvijo Maksan
Dominik KuzmanovićHrvatska Rukometna ReprezentacijaLijepa Nasa
