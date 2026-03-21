Donna Diana Prćić razgovarala s Denisom Špoljarićem prije spektakla u Osijeku

ZA ANTOLOGIJU /

Donna Diana Prćić javila se za RTL Danas iz Osijeka uoči druge prijateljske utakmice Hrvatske i Švicarske u rukometu. Donna je razgovarala s Denisom Špoljarićem, pomoćnikom Dagura Sigurdssona. Osokoljena brončanom medaljom s Europskog prvenstva, nastavlja s pripremama za buduće izazove.

Prvi dio EHF tjedna uspješno je u četvrtak apsolviran u Zadru, gdje su hrvatski rukometaši uvjerljivo nadigrali Švicarsku 34-26 i pokazali da i u prijateljskim dvobojima pristup mora biti na najvišoj razini. Nakon dalmatinskog ispita, rukometna karavana seli na istok zemlje, u srce Slavonije, gdje će dvorana Gradski vrt u Osijeku biti domaćin drugog susreta istih suparnika. Očekuje se ispunjena dvorana i gromoglasna podrška, kakvu naši rukometaši uvijek dobiju u slavonskoj ravnici.

Hrvatska muška reprezentacija igra drugu prijateljsku utakmicu protiv Švicarske. Dagur Sigurdsson, izbornik naših rukometaša, ima debi u Osijeku. U Slavoniji Dagur nikad još nije bio. Prijenos utakmice Hrvatske i Švicarske gledajte od 17.00 na RTL-u 2 i Voyo.