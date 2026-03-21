Evo kada i gdje gledati drugu spektakularnu utakmicu Hrvatske protiv 'kraljeva prvog poluvremena'

Hrvatska danas igra svoju drugu prijateljsku utakmicu sa Švicarskom. Prvu su utakmicu naši reprezentativci pobijedili 34-26, a sada žele nakon Zadra uveseliti i Osijek.

Bit će to treći susret ove dvije reprezentacije ove godine nakon što su se, osim u prijateljskoj utakmici u Zadru, sastali i na europskom prvenstvu ove godine na kojem je Hrvatska osvojila broncu, ali i peti susret u samo pola godine. Do sada je u međusobnim susretima Švicarska slavila samo jedanput, a hoće li tako ostati saznajte večeras u 17:00. Švicarska je poznata kao reprezentacija koja odlično odigra prvo poluvrijeme, ali onda padne. Tako je bilo i u Zadru u četvrtak, takav su obrazac imali i na Europskom prvenstvu u siječnju ove godine.

