Dok učitelji i profesori prosvjeduju, Fuchs objavio koliko su im 'velike' plaće: Pogledajte ove iznose

Na Europskom trgu u Zagrebu točno u podne počeo je prosvjed "Sindikalno proljeće", u organizaciji Školskog sindikata Preporod, Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Radničkog sindikata Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Sindikata zaposlenih u kulturi i Sindikata Zajedno.

Sindikati upozoravaju da već drugu godinu zaredom nemaju dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru koji regulira visinu plaće svih zaposlenih u javnim službama te da već tri godine nema pregovora o granskim kolektivnim ugovorima. Vladi također zamjeraju što je sama, bez konzultacija sa sindikatima, odlučila o osnovici plaće za 2026.godinu.

Tvrde i da Vlada ne poštuje ni preuzetu obvezu da sa sindikatima obrazovanja razgovara o koeficijentima i drugim bitnim pitanjima zbog kojih su prosvjetari u proteklih godinu i pol nekoliko puta prosvjedovali i štrajkali. Podsjećaju da je kroz pregovore trebala je biti ugovorena i naknada za prehranu, ali ni to se nije dogodilo.

Prosvjed bez pravog razloga

O njihovim zahtjevima danas su se oglasili iz resornog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Kažu kako za ovaj prosvjed nema nikakvog razloga jer su u posljednjih 10 godina plaće u obrazovanju rasle su više od 100 posto.

"Niti jedna Vlada nije napravila ni približno toliko za materijalni status učitelja koliko je napravila ova Vlada. U 2025. godini osnovica je rasla dva puta i tada su plaće u obrazovanju ponovno rasle - za ukupno šest posto. Osim toga, tijekom 2026. godine osnovica za izračun plaća u javnim službama povećat će se za dodatnih tri posto", napominju iz Ministarstva.

Posebno ističu da su i u vrijeme koronakrize kada je BDP pao za više od osam posto, kada su plaće u privatnom sektoru padale i kada nije bilo govora o inflaciji, plaće zaposlenicima u obrazovanju povećane su za dva posto. "Ako govorimo o utjecaju inflacije, prema dostupnim podacima, kumulativna inflacija od 2019. do siječnja 2025. bila je 28,1 posto, a rast plaće učitelja u istom razdoblju 67 posto, što nam pokazuje da je unatoč inflaciji povećanje plaća učitelja u navedenom razdoblju i dalje značajno", poručuju.

Vlada i Ministarstvo o odnosu prema sindikatima

Vlada i Ministarstvo obrazovanja, napominju, imaju ozbiljan, iskren i potpuno transparentan odnos prema sindikatima te je upravo i taj odnos rezultirao spomenutim povećanjem plaća za više od 100 posto od 2026. godine do danas. Što se tiče pregovora o novim granskim kolektivnim ugovorima, kažu da su sva materijalna prava iz granskih kolektivnih ugovora (kao što su božićnica, regres i uskrsnica) na snazi i redovito se isplaćuju zaposlenicima u sustavu obrazovanja i znanosti.

Iz Ministarstva napominju da su pregovori o novim granskim kolektivnim ugovorima djelomično usporeni posljednjih mjeseci za vrijeme trajanja pregovora o povećanju osnovice u 2026. u javnim službama koja će se tijekom 2026. dodatno povećati za tri posto.

"Želimo napomenuti da je prije prošlogodišnjih sindikalnih akcija donesena odluka da će zaposlenici u sustavu obrazovanja i znanosti biti izuzeti od ocjenjivanja. Budući da su i sindikalni čelnici do sada javno rekli da su protiv ocjenjivanja zaposlenika u sustavu obrazovanja i znanosti, nije jasno koji posao bi "Povjerenstvo za predlaganje modaliteta uređenja ocjenjivanja u sustavu obrazovanja i znanosti" trebalo obavljati ako su Vlada i sindikati protiv uvođenja ocjenjivanja u obrazovanju i znanosti", poručuju iz Ministarstva.

Podaci ministarstva o plaćama učitelja i profesora

Iz Ministarstva su objavili i iznose prosječne plaće učitelja i profesora za siječanj 2026. godine, koje u nastavku objavljujemo

Foto: Ministarstvo obrazovanja

Foto: Ministarstvo obrazovanja

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnici i nastavnici izlaze na ulicu: 'Socijalni dijalog je mrtav, Vlada ne radi ništa!'