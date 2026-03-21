Plenković danas ima 'mini turneju' po Zagrebu: S njim je i šestero ministara, evo gdje sve ide

U povodu obilježavanja 6. obljetnice zagrebačkog potresa, predsjednik Vlade Andrej Plenković i članovi Vlade obići će nekoliko lokacija poslijepotresne obnove na području grada Zagreba.

Uz predsjednika Vlade bit će ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ministrica zdravstva Irena Hrstić, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.

Program mini turneje Andreja Plenkovića po Zagrebu:

8.00 - Obilazak Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije.

8.45 - Obilazak Hrvatskog povijesnog muzeja. Svečanost polaganja vremenske kapsule prigodom početka nove interpolacije spojnog mosta u sklopu obnove palače Muzeja

9.20 - Obilazak cjelovito obnovljene zgrade dekanata Medicinskog fakulteta

10.00 - Obilazak gradilišta KBC Zagreb

10.20 - Obilazak obnovljenih prostora Klinike za plućne bolesti Jordanovac KBC-a Zagreb. Svečanost otvorenja zgrade Klinike za plućne bolesti na kojoj je predviđeno obraćanje predsjednika Vlade

11.00 - Izjave za medije

Uskoro više...