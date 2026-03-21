NA VIŠE LOKACIJA

Plenković danas ima 'mini turneju' po Zagrebu: S njim je i šestero ministara, evo gdje sve ide

Plenković danas ima 'mini turneju' po Zagrebu: S njim je i šestero ministara, evo gdje sve ide
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Raspored je zatrpan, obilazi lokacije od 8 ujutro, a oko 11 sati bi trebao dati izjavu

21.3.2026.
8:23
danas.hr
Matija Habljak/PIXSELL
U povodu obilježavanja 6. obljetnice zagrebačkog potresa, predsjednik Vlade Andrej Plenković i članovi Vlade obići će nekoliko lokacija poslijepotresne obnove na području grada Zagreba. 

Uz predsjednika Vlade bit će ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ministrica zdravstva Irena Hrstić, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. 

Program mini turneje Andreja Plenkovića po Zagrebu:

  • 8.00 - Obilazak Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije.
  • 8.45 - Obilazak Hrvatskog povijesnog muzeja. Svečanost polaganja vremenske kapsule prigodom početka nove interpolacije spojnog mosta u sklopu obnove palače Muzeja
  • 9.20 - Obilazak cjelovito obnovljene zgrade dekanata Medicinskog fakulteta
  • 10.00 - Obilazak gradilišta KBC Zagreb 
  • 10.20 - Obilazak obnovljenih prostora Klinike za plućne bolesti Jordanovac KBC-a Zagreb. Svečanost otvorenja zgrade Klinike za plućne bolesti na kojoj je predviđeno obraćanje predsjednika Vlade
  • 11.00 - Izjave za medije 

