FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'RAT CIJELOG NARODA' /

Trump prijeti, Kuba se sprema: 'Podigli smo spremnost našeg naroda za obranu'

21.3.2026.
20:20
RTL Danas
RTL Danas/Screenshot
VOYO logo
VOYO logo

Kuba se priprema za moguću američku agresiju, rekao je kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel aktivistima koji su na otok dopremili humanitarnu pomoć. Ponovio je riječi predsjednika Trumpa koji je novinarima u Bijeloj kući rekao da je Kuba “propala država” te da vjeruje kako će imati "čast preuzeti Kubu". Tjednima američki predsjednik ponavlja da je Kuba na rubu kolapsa. Njegova administracija povećala je ekonomski pritisak kako bi prekinula dotok deviza i nafte na karipski otok.

"Svjesni smo mogućnosti agresije na Kubu i pokrenuli smo plan pripreme kako bismo podigli spremnost našeg naroda za obranu. U skladu s konceptom "rata cijelog naroda", koji je naša obrambena, a ne agresivna doktrina, te kako bismo obranili zemlju kroz pripremu i sudjelovanje svih građana", rekao je Diaz-Canel. 

KubaRatDonald TrumpMiguel Diaz-canel
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
