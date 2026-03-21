Trump prijeti, Kuba se sprema: 'Podigli smo spremnost našeg naroda za obranu'

Kuba se priprema za moguću američku agresiju, rekao je kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel aktivistima koji su na otok dopremili humanitarnu pomoć. Ponovio je riječi predsjednika Trumpa koji je novinarima u Bijeloj kući rekao da je Kuba “propala država” te da vjeruje kako će imati "čast preuzeti Kubu". Tjednima američki predsjednik ponavlja da je Kuba na rubu kolapsa. Njegova administracija povećala je ekonomski pritisak kako bi prekinula dotok deviza i nafte na karipski otok.

"Svjesni smo mogućnosti agresije na Kubu i pokrenuli smo plan pripreme kako bismo podigli spremnost našeg naroda za obranu. U skladu s konceptom "rata cijelog naroda", koji je naša obrambena, a ne agresivna doktrina, te kako bismo obranili zemlju kroz pripremu i sudjelovanje svih građana", rekao je Diaz-Canel.