Nakon izjave da se BiH raspada kao i EU, ministar optužio Dodika da je ruski agent

Čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik kazao je u nedjelju kako treba odbaciti pozive za članstvo u Europskoj uniji koja se, po njegovu sudu, raspada a sličnu sudbinu prognozirao je i za Bosnu i Hercegovinu dok je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković optužio Dodika da je ruski agent.

Gostujući u jutarnjem programu entitetskog javnog servisa RTRS Dodik je kazao kako ga je ohrabrio tretman kojega je doživio na skupu desničarske Konzervativne političke akcijeodržanom u subotu u Budimpešti gdje ga je mađarski premijer Viktor Orban pred svima hvalio a Dodik je zauzvrat pozvao Srbe u Mađarskoj da na predstojećim parlamentarnim izborima glasaju za Orbánov Fidesz.

'Cenzura EU-a strašnija od komunističke'

Dan nakon toga Dodik je potvrdio kako u cijelosti dijeli protueuropska stajališta mađarskog premijera a Europsku uniju je označio propalim projektom.

“Cenzura koja dolazi iz Bruxellesa je strašnija i podmuklija od komunističke. To Europi ruši autoritet. Izvjesnost je veoma važna stvar, a ta izvjesnost je u EU srušena”, kazao je Dodik uz tvrdnju kako se EU pokušava obračunavati s neistomišljenicima te nametati stavove državama a pri tom im nije u stanju jamčiti energetsku sigurnost niti zaštitu od ilegalnih migracija zbog čega vjeruje kako će vodeću ulogu u strukturama EU uskoro preuzeti “islamski predstavnici”.

'BiH će se raspasti'

Stoga ne vidi razloga da se pridružuje takvoj Uniji a vjeruje da BiH ionako ne može na to računati jer će se raspasti a svoju ulogu u tome vidi tako da osigura da se to “završi kroz miran politički proces a ne puškama”.

“Ja vjerujem da BiH u nekom budućem razdoblju neće postojati”, kazao je a kao prvi korak u tom pravcu opisao je povlačenje dužnosnika iz reda bosanskih Srba u tijelima vlasti BiH sve dok se ne redefiniraju odnosi u zemlji.

Optužbe za suradnju s Rusijom

Dodik je sve to izjavio dan nakon što je ministar vanjskih poslova Konaković upozorio da EU mora odlučnije reagirati na Dodikove opstrukcije i provokacije želi li zaustaviti maligni utjecaj Rusije u ovom dijelu kontinenta.

“BiH je test za EU”, izjavio je Konaković u Sarajevu upozoravajući kako je to geografski prostor na kojemu Rusija uspijeva blokirati interese građana kroz Dodika i neke druge aktere.

Unija stoga, kazao je Konaković, mora dokazati je li u stanju obračunati se 's Rusijom u srcu Europe' a za to ima alate, od sankcija do djelovanja visokog predstavnika za BiH. “Ako će pustiti da po nalogu Moskve Dodik blokira (pristupni) proces, EU treba priznati sebi i reći Ukrajincima da je nemoćna, da je Putin nadmoćan. Tražili smo intervenciju EUFOR-a kada su institucije BiH trebale uhititi Dodika i tada je EU ostala nijema a to slabi njihovu poziciju u odnosima i s Rusijom i s Amerikom”, poručio je Konaković.

