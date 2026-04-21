Prijeti li nam napuljski scenarij? Hrvati otkrili poskupljuju li im komunalne naknade

Split ove godine neće doživjeti nikakav napuljski scenarij, poručuje novi direktor splitske Čistoće Vlado Pehar.

Kaže: "Imamo prostora da se otpad još uvijek deponira i to će sigurno trajati idućih devet do deset mjeseci". Govoreći o Karepovcu, kaže da se uskoro očekuje novi plan deponiranja.

Na inzistiranje novinara potvrdio je informaciju o poskupljenju komunalnih naknada i to za minimalno sto posto.

Direktor Čistoće o sudbini Karepovca

O sudbini Karepovca i poskupljenjima za Splićane s direktorom Čistoće Vladom Peharom razgovarao je Rade Županović.

Čini se da se stvari mijenjaju kad je Karepovac u pitanju. Najveće odlagalište na području Dalmacije je još uvijek u funkciji. Rok njegovog života je trebao biti do konca ove godine, no čini se da postoje naznake da bi mu se taj rok trajanja mogao produžiti

Rok njegovog trajanja njegovog ovisi o količini deponiranja koje se odvijaju. Sve ono što smo poduzeli u zadnjih par mjeseci i nakon dužeg razdoblja u Čistoći i okruženju Splita je to da se što manje deponira otpada na Karepovac. Sa stručnjacima, s geodeta, arhitektima, projektantima razgovaramo i analiziramo njihove elaborate. Trenutačno ono što je snimka pokazala iz veljače 2026. godine, dakle, imamo prostora za deponiranje, Sigurno je za početak 2027. godine. Naravno, na nama je da i dalje intenzivno nastavimo na tome da što manje količine otpada dolaze na Karepovac.

U tom slučaju neke jedinice lokalne samouprave koje su dosad dovozili otpad na Karepovac već su odustale. To, s druge strane, znači i manji prihod upravitelju Karepovca, a to je upravo tvrtka Čistoća. Iz toga se da zaključiti da bi ta cijena fiksnog dijela troška u računu građana trebala biti znatno veća nego što je to u ovom trenutku?

Htio bih naglasiti građanima da to nije poskupljenje da bi Čistoća ostvarila neki dodatni prihod, nego to je jednostavno nužnost da sada ispravimo neke ranije propuste gdje jednostavno moramo generirati prihod da bi ostvarili sve one ciljeve i želje koje su u interesu svih građana.

Možemo li onda okvirno reći da to iznosi nekih stotinjak posto u odnosu na fiksnu cijenu koja je sada, a ona je, čini mi se po kućanstvu negdje oko tri i pol eura?

Ne bih licitirao s nekim brojkama, ali mi govorimo minimalno duplo ako ne i većem povećanju fiksnog dijela. Opet to naravno, ne znači da će u konačnici račun biti toliko veći.

Kad bi moglo i očekivati poskupljenje za kraj?

Pa ja se nadam da ćemo pripremiti sve odluke i obrazloženja za Gradsko vijeće i prije pauze u kolovozu, a na Gradskom vijeću je odluka.

Poskupljuju li i vama komunalne naknade?

Evo nekih komentara:

"Da, svaki račun nova cijena", kaže Dubravka Kralj. "U Zagrebu da, ali nije previše", kaže Lidija Novak. "Meni jeftinije. Prošle godine sam plaćao sam, a sad i žena pola" komentirao je Stjepan Gluhak.

"Ne. Za cijelu godinu je ostala cijena kao i prošle godine", kaže Ivana Matas. "Zasad već pet godina nisu poskupjele. Živim u Zagrebu i baš pregledah račune. U komunalne ne ubrajam plin i struju - to ide po potrošnji, ali i to je stabilno!", komentirala je Dubravka Umičević.

"Naravno da poskupljuju, treba namiriti uhljebe", kaže Marija Živić. "I ne samo komunalne naknade, već i sve ostale cijene lete u nebo", kaže Jakša Tomić. "Stalno, sve manje mogu uštedjeti a radi bolesti jedem kao vrabac", kaže Marija Lukačević. "Poskupilo za 110 posto, katastrofa", komentirala je Dragana Grubelić Maksimović.

Vaše komentare možete nam i dalje ostaviti na Facebook profilu našeg portala Net.hr