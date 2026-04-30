Hrvati na meti prevaranata: Stižu SMS poruke, a stručnjaci objašnjavaju kako se zaštititi

Lažne kazne stižu građanima putem SMS poruka. Prevaranti se predstavljaju kao policija i traže novac i osobne podatke.

"Ovog puta, koristeći Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno činjenicu da navodno u 48 sati trebate dostaviti neke podatke ili nešto platiti, jer će se naći u nekakvom dosjeu kažnjenih vozača ili će vam biti oduzeta vozačka dozvola", rekla je Antonela Lolić, glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske.

Iz policije kažu da su zaprimili više poziva zabrinutih građana. Na sreću, nitko nije nasjeo.

Porast online prijevara

Online prijevare sve su češće i sve uvjerljivije.

"Pa recimo bio je primjer da mi se javlja neki broj na telefon i kaže: 'tata, izgubio sam telefon molim te pošalji mi svoj broj' ili 'ovo ti je moj novi broj' i tako dalje. To vam je odmah trapula", rekao je Robert Kuzmanić.

"Dašta da nasjednu. Pogotovo oni stariji... Bila je ona SMS fora. 'Mama, tata, upomoć!' Tako sam nešto čula. Ima svita koji nasjednu definitivno!", smatra Jadranka iz Rude.

Prema podacima, broj ovakvih kaznenih djela svake godine raste od 10 do 12 posto.

"Mete se hvataju u široko dakle, prevaranti pokušavaju zahvatiti bilo koga. Često puta su ljudi koji nisu educirani u ovom smislu ili recimo starija populacija ili populacija srednjih godina koja apsolutno vjeruje državnim organima. U ovoj situaciji policiji koja traži nešto", rekao je Tonći Prodan, profesor na Fakultetu za forenzičke znanosti Sveučilišta u Splitu.

Počinitelji najčešće iz inozemstva

Policija je od 2022. do 2025. evidentirala više od tisuću kibernetičkih kaznenih djela. Počinitelji su najčešće izvan Hrvatske.

"To je da su počinitelji ovih kaznenih dijela često izvan granice Republike Hrvatske i kriminalističko istraživanje je jako složeno i teško se provodi. Odnosno svakako se moraju aktivirati međunarodne suradnje", rekla je glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske.

Stručnjaci upozoravaju da je ključ zaštite edukacija.

"Ljudi koji nisu toliko u tom nazovimo online prostoru. Nemaju toliko informacija o tome, nemaju tu svijest i reagiraju na način da poslušaju tako nekakvu instrukciju i daju nekakav svoj podatak i tako se radi tako reći fishing", rekao je profesor Prodan.

Policija apelira na građane da ne otvaraju sumnjive linkove i nikada ne dijele osobne podatke. Jedan pogrešan klik može značiti veliku financijsku štetu.