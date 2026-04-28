Nova prijevara u Hrvatskoj: Lažno se predstavljaju kao HANFA i nude povrat novca

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) upozorila je na porast prevara povezanih s navodnim online ulaganjima, u kojima se prevaranti koriste imenom i logotipom HANFA-e te lažno predstavljaju kao njezini zaposlenici. U posljednje je vrijeme zabilježen povećan broj upita građana koji su primili lažne dopise u ime Agencije, stoji u priopćenju HANFA-e.

Iz Agencije ističu kako su upoznati s korištenjem njihova imena, podataka i logotipa u prijevarnim radnjama te su o tome više puta obavještavali javnost. Ponovno naglašavaju kako se HANFA ne bavi aktivnostima povrata sredstava izgubljenih u prevarama niti naknadom gubitaka zbog tržišnih okolnosti. Također, nije nadležna za naplatu poreza.

Svi dokumenti u kojima se spominju takve ili srodne aktivnosti HANFA-e lažni su i služe isključivo za pokušaje prevara. Iz HANFA-e dodaju i da ne surađuju s drugim subjektima u vezi s povratom sredstava.

Oprez pri ulaganju

Iako nije moguće u potpunosti spriječiti da građani putem digitalnih kanala, osobito društvenih mreža i telefonskih poziva, dođu u kontakt sa sumnjivim subjektima, HANFA-e snažno preporučuje da se ne upuštaju u poslovne odnose s onima koji nemaju odobrenje za pružanje investicijskih usluga u Hrvatskoj.

Prije bilo kakvog ulaganja građani mogu provjeriti koja društva imaju dozvolu za rad u Registrima HANFA-e. Ondje se može pronaći i Popis sumnjivih subjekata za koje HANFA ima saznanja da se obraćaju hrvatskim građanima, a nemaju potrebna odobrenja.

Što učiniti ako ste žrtva prevare

Građani koji sumnjaju da su postali žrtve kaznenog djela prevare trebaju se obratiti policiji ili Državnom odvjetništvu.

HANFA podsjeća i da je objavila niz obavijesti i edukativnih materijala o financijskim prevarama kako bi pomogla građanima da se zaštite.

Dodatne informacije i materijali dostupni su na internetskim stranicama HANFA-e.

