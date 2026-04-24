Žena iz Zaboka ostala bez više od 90.000 eura: Objavljeno kakvu je grešku napravila

Dvije žene s područja Zaboka prevarene su u odvojenim slučajevima internetskih prijevara, pri čemu je 67-godišnjakinja oštećena za više od 90.000 eura, a 61-godišnjakinja za više od 900 eura, priopćila je zagorska policija u petak.

U razdoblju od veljače do 21. travnja nepoznata je osoba putem e-maila i telefona višekratno kontaktirala 67-godišnjakinju, nagovarajući je na ulaganje u kriptovalute, uz obećanja visoke zarade. Oštećena je u više navrata uplaćivala novac te je ukupno izgubila više od 90.000 eura.

U drugom slučaju, sredinom travnja, 61-godišnjakinja je nakon kontakta s prevarantom instalirala nekoliko aplikacija i omogućila pristup mobilnom bankarstvu, nakon čega joj je s računa neovlašteno skinuto više od 900 eura.

Policija provodi daljnje mjere radi utvrđivanja okolnosti i pronalaska prevaranata, a protiv nepoznatih osoba podnesene su kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Zlataru.

Savjeti građanima

Građanima se savjetuje povećan oprez pri internetskom poslovanju, osobito kod ulaganja u kriptovalute i dijeljenja pristupa bankovnim podacima. Prije bilo kakvog ulaganja, preporučuje se dobro se informirati i zatražiti nepristran financijski savjet, uz dodatni oprez prema ponudama koje obećavaju sigurnu investiciju i visoku dobit.

Policija upozorava da treba odbijati nenajavljene telefonske pozive o ulaganjima, provjeravati vjerodostojnost pošiljatelja i postojanje tvrtki ili osoba koje nude takve usluge te nikada ne dijeliti osobne i bankovne podatke na neprovjeren zahtjev.

Također savjetuju da se treba čuvati budućih prijevara. Ako ste jednom uložili u prijevaru, prevaranti će vas vjerojatno ponovno ciljati ili prodati vaše podatke drugim prevarantima, kažu u policiji, navodeći da svaku sumnju u prijevaru treba odmah prijaviti.

